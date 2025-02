Apenas dois dias permanecem antes do início da campanha dos campeões de 2025 na Índia com Rohit Sharma com uma partida contra o Bangladesh em Dubai na quinta -feira. Depois de perder na Austrália, o Troféu dos Campeões é uma chance para a equipe indiana. Após o troféu de Border-Gavascar, que a Índia perdeu por 3-1, vários relatórios alegaram que nem tudo estava bem no guarda-roupa indiano. Houve um relatório sobre um certo “Sr. Fix-It “, que instruiu a ambição de se tornar o capitão da Índia, também houve um relatório no qual ele alegou que o técnico Gautam Gambhir estava insatisfeito com um dos jogadores mais jovens que vazavam informações sobre o guarda-roupa. Vários especialistas pensaram que havia uma falta de vínculo de equipe.

Após essa rota, a BCCI introduziu várias diretrizes, como a criação de um ônibus de equipe, sem esposas/parceiros em viagens curtas, sem uma sessão de fotos pessoais em viagens. Durante isso, o relatório afirmou que o portão estava insatisfeito com o técnico da Índia, Gautam Gambhir, no desprezo Odi Xi.

. relatório Nos tempos, citando fontes, ele disse que “a atual Índia wicketkeper”, que não é a primeira escolha em ODI tocando XI, sente que ele perdeu o lugar por causa da “razão externa”. O relatório não ligou para o jogador. Também não mencionou se Flasterz faz parte da equipe de troféu de troféu ou ania.

Atualmente, KL Rahul é a primeira escolha na Índia no Troféu dos Campeões, que foi confirmado por Gambhir. Rishabh Pant é o segundo metro da equipe.

Equipe da Índia para o Troféu dos Campeões 2025

Rohit Sharma (capitão), Shubman Gill (Wiccene), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Rishabh Pant (WK), Hardik Panda, Axar Patel, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Channel Harashit. Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jadiej, Varun Chakaravarthy.