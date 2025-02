Luton Town vs Plymouth Argyle Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Plymouth Argyle não tem lucros em seus últimos nove passeios na liga.

Luton Town está pronto para receber Plymouth Argyle no dia 33 da edição do Campeonato da EFL 2024-25. Ambas as equipes estão no final da tabela da liga, com um único ponto, mantendo -os separados. Os anfitriões Luton Town estão em 24º lugar depois de vencer apenas sete jogos em 32 jogos. Plymouth Argyle está na 23ª posição, pois venceu apenas seis jogos no mesmo número de jogos.

Os anfitriões Luton Town estarão sob pressão mesmo em casa, pois caíram para o Sheffield United em seu jogo anterior do EFL Championship. Foi um jogo fechado, mas Luton Town admitiu um gol tardio que os levou a deixar três pontos. Eles perderam 19 jogos nesta temporada e terminaram com empate seis vezes.

Plymouth também sentirá a pressão. Eles são apenas um lugar para ser o último time se perderem esse jogo, os visitantes os encontrarão no último lugar. Eles vêm depois de perder seu último jogo da liga contra o Blackburn Rovers. Eles concederam alguns gols no segundo tempo e nem sequer controlaram a bola por um longo tempo.

Começo:

Localização: Luton, Inglaterra

Estádio: Kenilworth Road

Data: quinta -feira, 20 de fevereiro

Horário de início: 01:15 ISTH; Quarta -feira, 19 de fevereiro; 19:45 GMT/ 14:45 ET/ 11:45 Pt

Árbitro: James Linington

VAR: não em uso

Forma:

Cidade de Luton: LLDLL

Plymouth Argyle: Dwwwl

Jogadores para olhar

Carlton Morris (cidade de Luton)

O atacante inglês é o maior goleador da cidade de Luton no Campeonato da EFL hoje. Carlton Morris jogou 29 jogos da liga e marcou sete gols. Ele também tem algumas assistências em seu nome. Ele liderará o ataque de Luton Town com Alijah Adebayo e, com um jogo adequado, eles poderiam eclipsar Plymouth Argyle.

Ryan Hardie (Plymouth Argyle)

O atacante escocês estará em ação mais uma vez. Ryan Hardie marcou a maioria dos gols para Plymouth no campeonato da Liga Inglesa nesta temporada. Você pode atacar da direita e também pode liderar de frente. Hardie será um dos principais jogadores com antecedência. Você também pode ajudar seus colegas a comprar espaços para encontrar espaços em defesa do oponente.

Coincidência

Plymouth Argyle perdeu cada um dos três últimos jogos do campeonato contra os lados rebaixados da Premier League na última temporada.

Luton Town venceu apenas um de seus últimos sete jogos da liga de futebol contra o Plymouth Argyle.

Esta será a 25ª reunião entre Luton Town e Plymouth Argyle.

Luton Town vs Plymouth Argyle: Dicas de apostas e probabilidades

Coincidir para terminar em um sorteio a 13/5 da AT MGM

Objetivos abaixo de 2.5 @5/6 aposta mgm

Elijah Adebayo para marcar @5/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Tom Lockyer não fará parte da equipe de Luton Town de seu próximo jogo da liga.

Plymouth Argyle tem todos os seus jogadores prontos para filmar em sua próxima saída da liga.

Cabeçalho

Total de correspondências: 24

Luton Town venceu: 10

Plymouth Argyle venceu: 8

Desenhos: 6

Alinhamentos previstos

Luton Town Town prevê o alinhamento (3-5-2)

Kaminski (GK); McGuinness, Naismith, Bell; Jones, Walsh, Nakamba, Aasgaard, Doughty; Morris, Adebayo

Plymouth Argyle previu a forma (3-4-2-1)

Jogo (GK); Taloviers, Katic, Palson; Sorinola, Randell, Gyabi, Puchacz; Hardie, Wright; Jaqueta

Previsão de coincidências

É provável que o Campeonato Luton Town vs Plymouth Argyle efl termine em um empate com os dois lados, garantindo um ponto cada.

Previsão: Luton Town 1-1 Plymouth Argyle

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – Futebol esportivo do céu

NÓS – CBS Sports Network, Paramount+

Nigéria – Sem transmissão

