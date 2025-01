Lynch confirma plano do 49ers de liberar Hargrave na entressafra apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Os 49ers rescindirão o contrato do defensive tackle Javon Hargrave dois anos antes do planejado originalmente.

Mas o gerente geral do San Francisco, John Lynch, deixou claro na quarta-feira que deseja que o veterano defensor retorne ao time em 2025.

“Estaríamos interessados ​​em tê-lo (de volta)? Com certeza”, disse Lynch sobre Hargrave. “Isso é algo sobre o qual chegamos a um acordo e é algo que se enquadra em nossos planos? “Veremos.”

Hargrave, que completará 32 anos no próximo mês, é um veterano de nove anos da NFL que já jogou pelo Pittsburgh Steelers e pelo Philadelphia Eagles.

Apesar de assinar um contrato de quatro anos com o 49ers como agente livre em 2023, Hargrave não permanecerá sob contrato com a equipe nesta entressafra. Ele chegará essencialmente ao mercado de agente livre em meados de março.

Como parte da reestruturação do teto salarial, o 49ers reformularam o contrato de Hargrave no final da temporada para abrir caminho para a equipe liberá-lo em uma medida de corte de custos como liberação designada após 1º de junho.

“Isso lhe dá a chance de ver qual é o seu mercado”, disse Lynch. “E pode nos incluir.”

No início de dezembro, os 49ers reestruturaram o contrato de Hargrave para as temporadas de 2025 e 2026 para permitir um lançamento pós-1º de junho. Espera-se que Hargrave esteja livre para negociar com outras equipes até a abertura do novo ano da liga, em meados de março.

Os 49ers informaram a Hargrave na época que queriam ser incluídos nas negociações quando ele se tornasse um agente livre. Hargrave estava originalmente programado para ganhar US$ 19 milhões em salário base na próxima temporada. Seu próximo contrato provavelmente custará consideravelmente menos.

O acordo reestruturado reduz o salário base de Hargrave para US$ 2,1 milhões e aumenta o limite monetário disponível dos 49ers em mais de US$ 14 milhões no início do novo ano da liga.

“O que eu disse a Javon é que ele é um jogador de quem gostamos muito”, disse Lynch. “Pelo mesmo motivo pelo qual saímos e o contratamos, isso não mudou. Ele é um jogador impressionante. Tivemos, temos, alguns desafios. Isso não significa que não possamos competir pelos seus serviços.”

Hargrave sofreu uma ruptura no tríceps que encerrou sua temporada no jogo da semana 3 do 49ers contra o Los Angeles Rams. Lynch disse que Hargrave está a caminho de retornar da lesão.

Ele veio para a equipe como um grande agente livre, assinando em 2023, concordando com um contrato de quatro anos no valor de US$ 84 milhões. Depois de registrar 7,5 sacks em 2023, ele foi nomeado para a equipe NFC Pro Bowl em sua primeira temporada com o 49ers.

Hargrave apareceu em 19 jogos da temporada regular e três jogos dos playoffs em suas duas temporadas com o 49ers. Ele teve um total combinado de 9,5 sacks e 61 tackles.

