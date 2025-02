M. Tkachuk, Barbi commerciali di Hagel prima delle finali delle 4 nazioni statunitensi

BOSTON – Matthew Tkachuk della squadra americana e il canadese Brandon Hagel è stato scambiato sabato sera. Prima della sua partita di giovedì a Boston nelle Nazioni NHL Game 4 a Boston sono scambiate parole.

Hagel ha detto martedì che la sua lotta con Tkachuk dall’affronto di apertura – uno dei tre combattimenti nei primi nove secondi della vittoria elettrizzante della squadra degli Stati Uniti a Montreal – è stata fatta “per la bandiera e non le telecamere”. Ha anche chiamato i giocatori americani JT Miller e Matthew e Brady Tkachuk per pre -pianificare i loro combattimenti contro il Canada attraverso una chat di gruppo.

Editori birichini 2 correlati

“Non dobbiamo iniziare nulla. Non abbiamo conversazioni di gruppo. Giocheremo lì e poi daremo tutto e lo faremo per il nostro paese”, ha detto Hagel tramite Sportsnet. “Giocheremo il più duramente possibile e lo faremo per la bandiera sul petto.”

A Matthew Tkachuk è stato chiesto i commenti di Hagel mercoledì mattina.

“Forse alla loro squadra non piace se non abbiano cottage di gruppo”, ha detto.

Tkachuk e Hagel sono rivali nella NHL quando Tkachuk interpreta le pantere della Florida e i pattini Hagel per Tampa Bay Lightning.

“È solo un giocatore a cui piacciono le sue opportunità. Il nostro team non si preoccupa di tutto ciò che dicono. Ci sono state molte chiacchiere e parlare da persone, ma ci preoccupiamo di una cosa in questa stanza”, ha detto Tkachuk. “Abbiamo milioni di persone che ci guardano e ci supportano in tutto il paese e siamo molto orgogliosi di giocare per loro. È un’opportunità per noi per la vita.”

L’allenatore americano Mike Sullivan ha dichiarato che sia Matthew che Brady Tkachuk – che erano mercoledì dopo il tempo e hanno perso l’allenamento – saranno disponibili per la loro partita contro il Canada.

Matthew Tkachuk ha perso la partita della squadra americana lunedì vs. La Svezia dalle misure di incidente dopo non è stato in grado di completare la partita contro il Canada a causa di un infortunio alla parte inferiore del corpo. Brady Tkachuk è rimasto ferito nel primo periodo contro la Svezia dopo aver perso il vantaggio quando è andato in rete e ha ucciso la sua squadra nella gabbia della porta. Più tardi è tornato sul ghiaccio per un turno di 14 secondi, ma non ha giocato il resto del gioco.

“Penso che Brady e Matthew abbiano la capacità di dare alla nostra squadra molta fiducia e lode attraverso la loro personalità”, ha detto Sullivan. “So cosa significhi questo torneo per loro personalmente e quanto sia importante dare il nostro miglior gioco di ghiaccio. C’è una certa determinazione che questi ragazzi debbano voler vincere.”

Matthew Tkachuk ha dichiarato di essere “molto fiducioso” che suo fratello sarebbe stato “assolutamente il migliore” contro il Canada. I Tkachuk erano fiancheggiati dal centro di Las Vegas Golden Knights Jack Eichel su una linea per gli americani.

Entrambi i fratelli Tkachuk erano aperti su ciò che i campionati delle 4 nazioni – e la seconda vittoria sull’Arcrival Canada – per l’hockey negli Stati Uniti significava hockey

“È qualcosa che non diamo per scontato. Milioni di persone che ci supportano e generazioni davanti a noi – e generazioni che potremmo aggiungere – e i bambini che seguono a casa vogliono essere, noi, noi, noi, noi, noi, noi, potremmo aprire un’onda nuova di zecca di giocatori di hockey “, ha detto Matthew Tkachuk. “Quindi questa opportunità è quella che non prendiamo facilmente. Ovviamente, indossare la maglia e rappresentare il tuo paese è un onore così incredibile e una sorta di ciò per cui stiamo giocando, ma l’opportunità che pensiamo domani pensiamo di aver pensato che fosse possibile e ciò che potremmo creare. “