Madden NFL 25 Super Bowl Simulação: Eagles é esperado após o retorno quase histórico dos chefes

Ele NFL chegou à sua parada final: Super Bowl LIX. A antecipação deste jogo é para as nuvens, já que os Eagles da Filadélfia procuram se vingar dos chefes de Kansas City depois de terem sido derrotados no LVII do Super Bowl, enquanto Patrick Mahomes e Co. estão tentando os primeiros turbas da liga.

Enquanto giramos os polegares e esperamos que este jogo comece, estamos obtendo nossa solução de futebol ao acender a onda do Ole Xbox e jogar nossa simulação anual do Madden NFL 25 Super Bowl. Ter Ele realizou esta simulação Nos últimos anos, na CBS Sports, e tem sido perturbadoramente precisamente. Era um 3-0 diretamente (incluindo o Super Bowl LVII entre essas duas equipes) até o ano passado, quando fez incorretamente o 49ers exceder o Kansas City.

Nesta simulação, onde o estabelecemos em todas as salas de 10 minutos e simplesmente se sente de volta e observa que a ação se desenvolve, os Chiefs esperam que possam reduzir a tendência como fizeram um ano atrás, quando a Filadélfia superou uma vitória de 31 -28 para ganhar o lix do Super Bowl. E se esse verdadeiro Super Bowl toca como essa simulação, estamos no jogo.

Vamos entrar nisso.

As defesas possuíam os bens de abertura neste jogo, quando os Chiefs forçaram os Eagles a deixar três depois de receber o início da inauguração. No entanto, Kansas City não conseguiu parar a parada rápida nos pontos. Em vez disso, o apoiador dos Eagles, Zack Baun, interceptou Mohamcs, que deu a Philly a bola em sua própria linha de 35 anos.

Apenas algumas peças depois, os Eagles se viram na linha de 1 jardas, mas optaram contra o “empurrão de Tush” neste lugar (o que eles provavelmente fariam na vida real). Aqui, eles haviam se machucado Jalen na espingarda e o marechal de campo disparou um touchdown contra AJ Brown para subir por 7-0.

A defesa de Philly continuou a atirar durante o primeiro tempo, que incluiu Jalen Carter chegando a Mohamses e se despedindo do terceiro. Apesar de começar em sua própria linha de 10 metros após a liberação do KC, os Eagles marcharam pelo campo até que Hurts se conectou a Jahan Dotson para um touchdown de 46 jardas para transformá -lo em uma vantagem de dois touchdown.

Após esse placar da ofensiva dos Eagles, parecia que a rota estava iluminada, principalmente depois que a defesa forçou os chefes a um triplo e a bola de volta à ofensiva saiu com a oportunidade de subir três pontos. No entanto, foi quando Kansas City mostrou alguns sinais iniciais de vida com a defesa forçando uma bola solta em uma luta por Hurts, que foi coletada por Chris Jones.

Isso deu aos chefes a bola em território favorável e foi capaz de atacar com um passe de touchdown de Mohomes para o novato Xavier digno, reduzindo o déficit para um único touchdown.

Os Eagles responderam bem aos chefes aproveitando sua rotatividade em sua posse resultante, coincidindo com eles com sua própria pontuação. Depois de converter vários terceiros baixos, Dotson novamente se tornou uma saída essencial para as feridas, transportando um passe que levou à ofensiva da Filadélfia para a linha de 1 metro. Foi então que os Eagles pediram ao corredor Saquon Barkley para atacá -lo pelo placar.

Isso provou ser a pontuação final da metade, com o Eagles, com uma vantagem de 21-7 no intervalo. Para começar o terceiro trimestre, a defesa da Filadélfia continuou a sufocar Mohamses, forçando três e fora novamente. Graças a uma ótima captura e fuga de Dallas Goedert, a ofensiva dos Eagles pode começar rapidamente em sua primeira posse do segundo tempo e Hurts se juntou à liderança da equipe com um touchdown apressado na zona vermelha.

Com o placar em 28-7, a Mohamses lançou sua segunda interceptação do jogo em um terceiro e 5 passes pela linha lateral direita, que foi escolhida por Darius Slay. Mais uma vez, parecia que os Eagles iriam fugir com o jogo com a bola e já aumentaram 21 pontos.

No entanto, foi quando os Chiefs começaram a voltar com um trimestre frenético de 21 pontos. Depois de forçar os Eagles a três e lá fora, Mohamses rapidamente se moveu pelo campo e se conectou com DeAndre Hopkins para um touchdown para fazer dele um jogo de 28 a 14.

Os Eagles foram capazes de mastigar alguns relógios em sua próxima posse e aumentaram a liderança com um gol de campo, mas os Chiefs continuaram a recuar. Mahomes orquestrou uma unidade de touchdown de 70 yard que foi amplamente causada pela asa Noah Gray. Após uma recepção de 35 anos que virou o campo, a asa fechada arrastou um touchdown, que de repente o tornou um jogo de 10 pontos. A tentativa de chute lateral de Kansas City na marca de 2:50 do quarto trimestre deu ao futebol da Filadélfia, mas os Chiefs poderiam recuperar a posse sem que os Eagles fossem adicionados à sua liderança. Nick Sirianni deixou sua ofensiva no campo na sala em uma tentativa de gelo com uma primeira tentativa, mas a defesa do KC derrubou as feridas para virar a bola nas baixas.

Na próxima jogada da ofensiva do Chiefs, Mohamses atingiu Hollywood Brown, no lado direito do campo, que levou 74 jardas para a casa, o que fez dele um jogo de 31-28 e o retorno muito animado.

É claro que Kansas City novamente teve que optar por um chute lateral, que estava em jogo para ser recuperado pelo time de chute, pois foi colocado na grama por um segundo antes de um jogador de equipamentos especiais dos Eagles pular sobre ele.

Depois de ganhar posse e matar o resto do relógio, a Filadélfia escapou por pouco do que teria sido um retorno às idades (virtual), superando os chefes para ganhar o LXE LIX do Super Bowl.

Jalen Hurts foi nomeado MVP do Super Bowl depois de lançar 231 jardas e dois touchdowns enquanto adicionava 48 jardas por terra e um touchdown no chão. Mais uma vez, se é assim que o LIX do Super Bowl real se desenvolve, será um dos jogos mais divertidos da memória recente.