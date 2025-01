Madison Keys choca Iga Świątek durante a final do Aberto da Austrália contra Aryna Sabalenko

Madison Keys se recuperou da derrota de quinta-feira com uma vitória emocionante sobre Iga Świątek para definir a final do Aberto da Austrália contra a bicampeã Aryna Sabalenka. A 19ª cabeça-de-chave passou por uma semifinal emocionante do set final com um desempate no set final contra o número dois do mundo por 5-7, 6-1, 7-6 (8/10) depois que Sabalenka derrotou Paula Badosa em dois sets. A pentacampeã do Grand Slam, Swiatek, não perdeu o saque no primeiro round, mas quebrou oito vezes para Keys, que salvou o match point a caminho de uma batalha gigantesca.

Esta será a primeira final da americana em Melbourne e apenas a segunda em um torneio de Grand Slam. Ela começou a chorar ao finalmente cruzar a linha de chegada em 2 horas e 35 minutos.

Pela primeira vez na história, a semifinal do Aberto da Austrália foi decidida após um tie-break de 10 pontos no terceiro set.

“Aquela partida foi de alto nível e ela jogou muito bem”, disse Keys, 29 anos.

“Senti que estava apenas lutando para permanecer naquela corrida, e então é claro que fiz a segunda, e a terceira foi apenas uma luta.

“Poder estar aqui e estar na final é absolutamente incrível e estou muito animado por estar aqui no sábado.”

Keys, vice-campeã do Aberto dos Estados Unidos de 2017, disse que não se lembra de muitos detalhes do set final em que salvou o match point.

“Houve muitos altos e baixos no terceiro set. Sinto que desmaiei em algum momento”, Keys sorriu.

“Apenas ser capaz de permanecer nisso e continuar lutando, e então é um desempate de 10 pontos e uma finalização dramática.”

Anteriormente, Sabalenka deixou de lado a amizade com Badosa para ficar em forma pela primeira vez em 26 anos.

O número um do mundo bielorrusso venceu por 6-4 e 6-2 em casa, na Rod Laver Arena, contra o 11º cabeça-de-chave.

No programa de sábado, Keys previu uma disputa entre duas das atacantes mais difíceis do futebol feminino.

“Com certeza será um forte sucesso. “Acho que isso vai acontecer”, disse Keys.

“Não há muitos pontos longos, mas ela obviamente está indo para seu terceiro Aussie Open e estou animado para jogar aqui.”

Keys e Sabalenka já se enfrentaram cinco vezes, com o poderoso bielorrusso vencendo quatro delas.

Eles se enfrentaram pela última vez em outubro, em Pequim, nas oitavas de final, e Sabalenka venceu por 6-4, 6-3.

“Tão orgulhoso”

Sabalenka está perto de conquistar o terceiro título consecutivo em Melbourne – algo que não aconteceu neste século.

A última pessoa a alcançar este feito foi Martina Hingis em 1999, com apenas outras quatro mulheres completando os três primeiros – Margaret Court, Evonne Goolagong Cawley, Steffi Graf e Monica Seles.

A quadra estava no estádio assistindo.

“Honestamente, eu não sei. Estou muito orgulhoso de mim mesmo. Estou orgulhoso da minha equipe por ter conseguido se colocar nessa situação”, disse Sabalenka, também atual campeã do US Open.

“É uma honra. Se eu conseguir colocar meu nome na história, isso significará muito. Isso significará o mundo para mim.”

No ano passado, Sabalenka descreveu a espanhola Badosa como sua “alma gêmea” e afirmou que estava “muito feliz” por eles poderem tocar juntos em um palco tão grande.

“Espero que ela ainda seja minha amiga. Tenho certeza que ela vai me odiar pela próxima hora, dia ou dois, mas isso não me incomoda, posso lidar com isso”, disse ela após a derrota na semifinal.

Apesar da derrota, Badosa avançou para as semifinais e completou uma recuperação notável para a espanhola após uma lesão brutal nas costas que a levou a considerar abandonar o tênis há um ano.

Suas façanhas em Melbourne a levarão a terminar entre os dez primeiros pela primeira vez desde outubro de 2022. As chaves também retornarão ao top ten.

Badosa disse que Sabalenka está em uma forma imparável.

“Às vezes você pensa, não sei, só estou andando pela quadra porque sinto que ela está jogando PlayStation”, disse ela.