Madison Keys sconvolge Igo Swiatek nella prima finale degli Australian Open

Quando Madison Keys ha finalmente concluso il suo 5-7, 6-1, 7-6 (8), il n. 2 Iga Swiatek in una semifinale dell’Australian Open ad alta intensità e di alta qualità giovedì sera per salvare un match point. La 29enne americana si è accovacciata sul campo e ha messo la mano sul cappello bianco.

Era difficile per lei credere a tutto. Ritorno. Quello che Keys chiamava “un finale extra drammatico”. Vittoria sul cinque volte campione del Grande Slam Swiatek, che ha dominato il Melbourne Park in dodici anni. E ora la possibilità di giocare una seconda finale del Grande Slam, otto anni dopo essere diventata la seconda classificata degli US Open.

“Sto ancora cercando di mettermi al passo con tutto quello che sta succedendo”, ha detto Keys, diciannovesima testa di serie, che sabato affronterà la numero 1 Aryna Sabalenko per il trofeo. “Mi sentivo come se stessi solo lottando per restarci. … C’erano così tanti alti e bassi e così tanti punti importanti.”

Tanto per essere sicuri, Keys ha chiesto se Swiatek fosse davvero ad un punto dalla vittoria. Stava servendo sul 6-5, 40-30 prima di fallire un rovescio in rete, per poi interrompere con un doppio fallo mandando la partita al tiebreak dal primo al 10, vincendo per due.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

“Mi sentivo come se stessi per svenire ad un certo punto lì”, ha detto Keys, “e stavo correndo da quelle parti”.

Qualunque cosa abbia fatto, alla fine ha funzionato. La Keys ha vinto più partite in semifinale delle 14 perse da Swiatek nelle cinque partite precedenti delle ultime due settimane.

“Era questione di uno o due palloni”, ha detto Swiatek, che tre anni fa perse anche lui in semifinale dell’Australian Open. “Madison è stata un po’ coraggiosa.

Giovedì Sabalenka ha sconfitto la sua buona amica Paula Badosa 6-4, 6-2. Sabalenkova, una bielorussa di 26 anni, ha vinto gli Australian Open negli ultimi due anni e può diventare la prima donna dal 1999 a completare il three-peat.

“Se gioca così”, ha detto Badosa di Sabalenka, “penso che potremo darle il trofeo”.

L’ultima donna a raggiungere tre finali consecutive al primo Grande Slam di quest’anno è stata Serena Williams, che ne ha vinte due tra il 2015 e il 2017. Martina Hingis è stata l’ultima donna a tre tornei, dal 1997 al 1999.

Swiatek non ha perso un solo game al servizio dal primo turno, ma Keys gli ha fatto il break tre volte nel primo set e otto volte in totale.

Ciò includeva ciascuno dei primi due servizi di Swiatek, rendendo chiaro fin dall’inizio che quella non sarebbe stata la sua solita giornata. Mentre Swiatek ha vinto il set di apertura, è stata schiacciata nel secondo, sotto 5-0 prima di ricevere la partita.

Questo era il meglio di Keys. Compirà 30 anni il mese prossimo e, su suggerimento del suo allenatore Bjorn Fratangel, ex giocatore e suo marito, ha deciso di provare una nuova racchetta in questa stagione, nel tentativo di aiutarla ad acquisire potenza leggera, ma anche sollievo. qualche tensione sulla spalla destra.

Certamente paga dividendi immediati. Keys ha una serie di 11 vittorie consecutive, inclusa la vittoria del titolo all’evento di messa a punto di Adelaide.

Era abbastanza brava da superare questo, che era il più difficile possibile.

“Alla fine mi sento come se stessimo entrambi lottando contro i nervi… È diventato solo chi può ottenere l’ultimo punto e chi può essere un po’ migliore dell’altro”, ha detto Keys. “E sono felice di essere stato io.

Keys ha affermato che il lavoro personale che ha svolto per sviluppare un approccio più audace al suo gioco ha dato i suoi frutti giovedì, sottolineando che la sua sconfitta in semifinale contro Sabalenko agli US Open del 2023 le ha insegnato a cogliere le sue possibilità e a non avere rimpianti.

“Ho fatto molto lavoro personale su tutto questo. Una delle cose più importanti, dopo aver perso contro Aryna agli US Open, mi sentivo come se avessi provato a giocare sul sicuro e non ho giocato nel modo in cui avrei giocato”. volevo.” è stato così brutto nei grandi momenti”, ha detto Keys ai giornalisti. “Mi sentivo come se potessi andare là fuori e fare quello che voglio e sentirmi davvero a disagio a volte ed entrare e giocare il mio miglior tennis e perdere, poi posso andarmene e dire: ‘Okay, ho fatto il massimo, lei mi ha battuto’. , va bene.”

Con la vittoria, la Keys è diventata la prima donna a vincere una semifinale dell’Australian Open dai tempi di Venus Williams nel 2017; La Williams ha sconfitto CoCo Vandeweghe e ha perso in finale contro sua sorella Serena.

Hanno contribuito a questo rapporto l’Associated Press e la Reuters.