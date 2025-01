Magic G Jalen Suggs sai do jogo em cadeira de rodas após lesão nas costas sem contato

Jalen Suggs estava claramente sofrendo muito. (Foto de Rich Story/Getty Images)

Jalen Suggs sofreu uma grave lesão nas costas na sexta-feira.

No segundo quarto de jogo contra o Toronto Raptors, o guarda do Orlando Magic sofreu o que parecia ser uma lesão nas costas sem contato enquanto mergulhava em busca da bola na defesa. Ele permaneceu no chão por mais de um minuto antes de ser colocado em uma cadeira de rodas.

Suggs, que sentiu dores visíveis o tempo todo, saiu da quadra sob aplausos da multidão na Scotiabank Arena.

Suggs estava em sua quarta temporada na NBA e desfrutava de recordes de carreira em pontos (16,8 por jogo), rebotes (4,2) e minutos (29,5) nesta temporada a partir de sexta-feira. A ex-quinta escolha geral construiu uma reputação de defensor de destaque, ganhando honras de segundo time da NBA All-Defense na última temporada. Ele perdeu tempo no passado devido a lesões no polegar e no tornozelo, mas não tem histórico conhecido de problemas nas costas.

O Magic entrou no jogo contra o Raptors em quarto lugar na Conferência Leste com um recorde de 20-15, mas agora pode ficar sem Suggs por um período significativo de tempo.