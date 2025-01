Magic Johnson e Lionel Messi ricevono la medaglia presidenziale della libertà

Earvin “Magic” Johnson e Lionel Messi hanno ricevuto sabato la Medaglia Presidenziale della Libertà durante una cerimonia alla Casa Bianca.

Il presidente Joe Biden conferito l’onore su 19 dei più grandi nomi della politica, dello sport, dell’intrattenimento, dei diritti civili, della difesa dei diritti LGBTQ+ e della scienza.

La Casa Bianca ha affermato che i destinatari “hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati”.

“Per l’ultima volta come presidente, ho l’onore di conferire la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile della nostra nazione, a un gruppo di persone straordinarie, davvero straordinarie, che hanno compiuto i loro sacri sforzi, i loro sacri sforzi, per plasmare una cultura e una causa. dell’America”, ha detto Biden nel suo discorso di apertura, aggiungendo: “Permettetemi di dire a ognuno di voi, grazie, grazie, grazie per tutto ciò che avete fatto per aiutare questo Paese”.

Johnson, 65 anni, spesso considerato il più grande playmaker di tutti i tempi, è stato cinque volte campione NBA con i Los Angeles Lakers prima di ritirarsi improvvisamente nel 1991 dopo aver annunciato di aver contratto l’HIV. Nel 1996, è stato premiato come uno dei 50 più grandi giocatori nella storia della NBA ed è stato selezionato per il 2021 NBA 75th Anniversary Team. Due volte inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, è stato inserito per la sua carriera individuale nel 2002 e come membro del Dream Team nel 2010.

Sin dal suo pensionamento, Johnson è stato un sostenitore della prevenzione dell’HIV/AIDS. Il suo lavoro filantropico sostiene anche le comunità svantaggiate attraverso la sua Magic Johnson Foundation.

Dopo la sua carriera da giocatore, Johnson si è unito ai gruppi di proprietà dei Washington Commanders, dei Los Angeles Dodgers, dei Los Angeles Sparks, del Los Angeles FC nella MLS e del Washington Spirit della NWSL.

Ampiamente considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, Messi, 37 anni, ha stabilito numerosi record individuali vincendo otto Palloni d’Oro ed è stato nominato Giocatore dell’Anno FIFA World otto volte. È il giocatore più decorato nella storia del calcio professionistico, vincendo 45 trofei a squadre, tra cui quattro UEFA Champions League, due Copa America e una Coppa del Mondo FIFA.

Nella sua prima stagione completa con l’Inter Miami in MLS, Messi è stato nominato MVP del campionato 2024 dopo aver segnato 20 gol e aggiunto 16 assist in 19 partite mentre il suo club ha stabilito un record in campionato con una serie di 74 punti.

Messi sostiene programmi sanitari ed educativi per i bambini di tutto il mondo attraverso la Fondazione Leo Messi e funge da Ambasciatore di buona volontà dell’UNICEF.

Messi non ha partecipato alla cerimonia ma, secondo un rappresentante, “ha inviato una lettera alla Casa Bianca affermando di essere profondamente onorato e privilegiato di ricevere questo riconoscimento, ma che a causa di conflitti di programma e impegni precedenti, andrà”. di non poter partecipare.

“Ha apprezzato il gesto e ha sottolineato che spera di avere l’opportunità di incontrarci nel prossimo futuro.”

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni provenienti dall’Associated Press.