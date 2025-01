Magic Johnson e Lionel Messi tra i 19 vincitori della Medaglia Presidenziale della Libertà

Nella Sala Est della Casa Bianca, in un sabato pomeriggio particolarmente freddo, il presidente Joe Biden lo ha regalato Medaglia presidenziale della libertà 19 dei nomi più famosi della politica, dello sport, dell’intrattenimento, dei diritti civili, della difesa dei diritti LGBTQ+ e della scienza.

Notevoli star dello sport e dell’intrattenimento includevano il calciatore professionista Lionel Messi, che non aveva partecipato all’evento; Earvin “Magic” Johnson, leggenda del basket e uomo d’affari in pensione dei Los Angeles Lakers; l’attore Michael J. Fox, un convinto sostenitore della ricerca e dello sviluppo della malattia di Parkinson; e William Sanford Nye, noto a generazioni di studenti come “Bill Nye the Science Guy”.

“Per l’ultima volta come presidente, ho l’onore di conferire la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile della nostra nazione, a un gruppo di persone straordinarie, davvero straordinarie, che hanno dedicato il loro sacro impegno, il loro sacro impegno, per plasmare la cultura e la causa dell’America”, ha detto Biden nel suo discorso di apertura.

“Permettetemi di dire a ciascuno di voi, grazie, grazie, grazie per tutto quello che avete fatto per aiutare questo Paese”, ha detto sabato Biden.

Ex Segretario di Stato Hillary Clinton ha ricevuto una standing ovation dal pubblico quando ha ricevuto la sua medaglia. La Clinton era accompagnata all’evento dal marito, l’ex presidente Bill Clinton, dalla figlia Chelsea Clinton e dai nipoti. Filantropo democratico Giorgio Soros e attore-regista Denzel Washington sono stati anche insigniti della più alta onorificenza civile della nazione durante una cerimonia alla Casa Bianca.

Quattro medaglie sono state assegnate postume. Andarono da George W. Romney, che servì sia come governatore del Michigan che come segretario per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano; l’ex procuratore generale e senatore Robert F. Kennedy; Ash Carter, ex Segretario alla Difesa; e Fannie Lou Hamer, che fondò il Mississippi Freedom Democratic Party e gettò le basi per il Voting Rights Act del 1965.

Kennedy è il padre di Robert F. Kennedy Jr., nominato dal presidente eletto Donald Trump a Segretario della sanità e dei servizi umani. Biden ha detto: “Bobby è uno dei miei veri eroi politici. Lo amo e mi manca tantissimo”.

Romney è il padre dell’ex senatore repubblicano dello Utah Mitt Romney, uno dei più forti critici conservatori di Trump.

Biden ha ancora giorni nell’ufficio del presidente e ha trascorso gli ultimi giorni distribuire premi e medaglie ai coraggiosi veterani militari, ai coraggiosi agenti delle forze dell’ordine e agli americani eccezionali.

La Casa Bianca ha affermato che i destinatari della Medaglia della Libertà hanno dato “contributi esemplari alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati”.

I maggiori benefattori che hanno ricevuto il premio sono lo chef ispano-americano José Andrés, il cui Ente di beneficenza World Central Kitchen è diventata una delle organizzazioni di aiuto alimentare più famose al mondo e Buonofrontman del gruppo rock U2 e attivista per la giustizia sociale.

Il figlio di Soros, Alex Soros, ha accettato la medaglia a nome di suo padre. In una dichiarazione inviata via email, Soros ha detto: “Come immigrato che ha trovato libertà e prosperità in America, sono profondamente commosso da questo onore”.

Altri premiati includono la ambientalista Jane Goodall; Anna Wintour, redattore capo di lunga data di Vogue; Stilista americano Ralph Lauren; Il fondatore dell’American Film Institute, George Stevens Jr.; l’imprenditore e attivista LGBTQ+ Tim Gill; e David Rubenstein, fondatore di The Carlyle Group, una società di investimento globale.

Lauren è la prima stilista a ricevere l’onore.

L’anno scorso Biden ha assegnato la Medaglia Presidenziale della Libertà per 19 personetra cui il defunto Medgar Evers, la presidente della Camera emerita Nancy Pelosi, James Clyburn della Carolina del Sud e l’attrice Michelle Yeoh.

Secondo il Congressional Research Service, la Medaglia Presidenziale della Libertà è stata assegnata 654 volte tra il 1963 e il 2024. Tra i destinatari più importanti della Medaglia della Libertà figurano il dottor Martin Luther King Jr., Maya Angelou e Madre Teresa.

Rapporto dell’Associated Press.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)