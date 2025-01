Magic Johnson reagisce alla vittoria nei playoff dei Commanders sui Bucs

Magic Johnson ha quel tocco speciale e i comandanti di Washington stanno iniziando a trarne vantaggio.

Ha avuto un notevole successo come imprenditore e nelle sue attività sportive, quindi c’erano molti motivi per essere entusiasti quando è entrato a far parte del gruppo di proprietà.

In particolare, Johnson ha adottato un approccio pratico per garantire che i comandanti rinnovassero la loro cultura sul posto di lavoro subordinato.

Ha parlato continuamente con i giocatori ed è stato lì per supervisionare cosa stava succedendo.

Era di nuovo chiaro dopo la vittoria sui Tampa Bay Buccaneers.

Dopo la vittoria, il leggendario playmaker ha abbracciato la stella WR Terry McLaurin (tramite Sam Fortier).

Momento surreale tra Magic Johnson e Terry McLaurin dopo la vittoria nei playoff dei Washington Commanders: “Ecco di cosa stavamo parlando.” pic.twitter.com/8i1LgeN53A — Sam Fortier (@Sam4TR) 13 gennaio 2025

Lo ha elogiato per la sua leadership.

C’erano ragioni per credere che i Comandanti sarebbero stati migliori sotto la sorveglianza di Josh Harris e Magic Johnson.

Tuttavia, non molti si aspettavano che la svolta fosse così rapida e evidente.

Gran parte del lavoro ha comportato anche la ricerca del quarterback giusto, che spesso è la parte più difficile dell’equazione.

I comandanti potrebbero aver trovato l’oro con Jayden Daniels che sembra una legittima superstar in divenire.

Questo è il peggio che potrà mai essere, e il resto della lega dovrebbe averne paura.

Inoltre, con un nuovo gruppo di decisori, i Comandanti saranno un’ottima squadra per molto tempo.

