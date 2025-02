Magic Johnson rivela una grande preoccupazione per i Lakers dopo Luka Doncic -Randel

Il patrimonio di Magic Johnson con Los Angeles Lakers parla dei binding e quando parla di basket, ascolta la NBA.

Dalla porta all’era Showtime alla vittoria di cinque campionati e alla ridefinizione del ritmo del gioco, Johnson è stata una figura centrale nella storia di basket.

Anche dopo il pensionamento, è rimasto profondamente legato al franchise, dove ha ricoperto brevemente come presidente della squadra e ha svolto un ruolo chiave nel portare LeBron James a Los Angeles nel 2018.

Quando Johnson dichiara il commercio di Luka Doncic come lo scambio di superstar più significativo di 45 anni, richiede attenzione.

Sebbene Johnson fosse entusiasta della mossa, Johnson non era lontano dal rivelare potenziali sfide.

“L’uso della velocità può essere un problema per i Lakers perché LeBron (James), Luka e Austin (Reaves) amano tutti avere la palla in mano. In che modo il coach JJ Reddick progetterà un’offesa che contiene tutti e 3? “Johnson ha scritto su X.