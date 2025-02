Mahammedan SC vs Alinhamentos de Bengala Oriental, notícias da equipe, previsão e visão anterior

Tanto o Mohammedan SC quanto o leste de Bengala estão persistindo na parte inferior da tabela ISL.

O leste de Bengala bloqueará os chifres contra seus rivais da cidade de Maomedan SC no Kolkata Mini Derby durante o fim de semana em ISL 2024-25. Ambos os lados de Calcutá experimentaram uma mancha ruim e provavelmente não alcançará os nocautes, o que faz deste jogo uma luta pelo orgulho dos dois lados. As botas do tornozelo foram compartilhadas da última vez que essas duas equipes se encontraram no início da temporada.

As apostas

Mahoma SC

O Mohammedan SC experimentou uma campanha de esquecimento na categoria principal indiana nesta temporada. Eles provavelmente lutaram para lidar com a intensidade e a natureza do ISL e, portanto, não conseguiram produzir resultados positivos. O Mohammedan SC perdeu 12 jogos nesta temporada e marcou apenas nove gols, o mínimo na liga até agora. Os habitantes mais baixos entram neste jogo no final de três perdas consecutivas.

FC de Bengala Oriental

O leste de Bengala, por outro lado, esteve na extremidade receptora de uma montanha -russa. Nada funcionou a seu favor. De uma forma ruim de uma longa lista de lesões e suspensões, o vermelho e o ouro viram tudo. Eles não atenderam às expectativas, apesar de reunir um esquadrão forte no papel. Atualmente, os gigantes de Kolkata são colocados no décimo lugar da classificação e são direcionados a esse acessório na parte traseira de uma derrota por 0-3.

Lesões e notícias do equipamento

Espera -se que o Mohammedan SC tenha um equipamento completamente ajustado disponível para a seleção, enquanto a Bengala Oriental perderá os serviços de Lalchununga.

Cabeçalho

Matches totais jogados – 8

Mohammedan SC Win – 1

O leste de Bengala FC vence – 2

Desenhos – 5

Alinhamento planejado

Mohammedan SC (4-3-3)

Padam Chhetri (GK), Vanlalzuidika Chhakchuak, Joseph Adjei, Gaurav Bora, Joe Zoherliana, Mohammed Irshad, Makan Chothhe, Alexis Gomez, Lalremsanga Fani, Bikash, Carlos Franca

FC de Bengala Oriental (4-2-3-1)

Prabhsukhan Gill (GK), Nishu Kumar, Héctor Yuste, Lalchungunga, Nandha Kumar Sekar, Mahesh Singh Naorem, Souvik Chakrabarti, Richard Celis, David Lalhlansanga, Pv Vishnu, Dimitri Diyamantos

Jogadores para monitorar

Alexis Gómez (Mohammedan SC)

Alexis Gómez tem sido a única luz brilhante para o Mohammedan SC nesta temporada. Embora o resto da equipe não tenha conseguido reunir ações convincentes, Gomez permaneceu firme e constantemente caiu em ações chocantes. É um prazer ver e é conhecido por seus movimentos com a bola, a visão e a criatividade. Ele registrou 48 chutes de fora da caixa enquanto registra 16 chutes na meta, juntamente com um gol e uma assistência.

Dimitris Diamantakos (Eastern Bengala FC)

O atacante grego procurará terminar a temporada em alta e obter bons números a bordo após uma campanha decepcionante até agora. Diamantakos encontrou o plano de fundo da rede apenas três vezes e também tem assistência em seu nome. Conhecidos por seus instintos de ataque, Diamantakos pode colocar o jogo na sua cabeça no seu dia. Ele é um goleador testado e sabe onde está a parte de trás da rede.

Você sabia?

O último jogo terminou em um empate sem gols entre os dois lados

Ambas as partes perderam 23 jogos combinados

As duas partes concederam 60 objetivos combinados

Teledifusão

O jogo Mohammedan SC vs East Bengal FC começa às 19:30 IST, no Stadium Salt Lake, em Calcutá, em 16 de fevereiro de 2024. A transmissão ao vivo do acessório estará disponível na rede Sports18 (Channel Sports18 1/VH1). A transmissão ao vivo do jogo estará disponível no aplicativo Jiocinema. Espectadores estrangeiros podem usar um bola de bola para transmitir o jogo.

