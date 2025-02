Mahomes si lamenta di Costaly Ins, dice che lo motiverà

NEW ORLEANS – Patrick Mahomes ha dichiarato durante la settimana che la più delusione della sua carriera è arrivata nel LV del Super Bowl dopo la stagione 2020, quando i capi di Kansas City sono caduti nei bccaneers di Tampa Bay Bay.

Questa sconfitta, Mahomes, ha detto che dopo che Philadelphia Eagles ha sconfitto i Chiefs 40-22 nel Super Bowl Lix domenica sera, ora ha una compagnia.

Mahomes ha lanciato due intercettazioni tornanti sono tornati all’atterraggio e ha perso una lite quando Eagles ha costruito 40-6 leadership nel mezzo del quarto trimestre. Due passaggi di touchdown in ritardo Mahomes hanno reso il punteggio finale più decente, ma non ha fatto nulla per limitare la sua delusione.

“Entrambi (perdite) hanno fatto schifo”, ha detto Mahomes. Ogni volta che perdi il Super Bowl, è la peggior sensazione del mondo. Si attaccheranno a te per il resto della tua carriera. Ci saranno due perdite che mi motivano a essere ancora migliore per il resto della mia carriera, perché ne ottieni così poco e devi fare soldi su di loro e fa più male alla vittoria che si sente bene. “

Oltre al ritorno di 38 yard Cooper Dejean, Eagles ha guadagnato 10 punti da Mahomes altri due fatturati. L’ultimo di loro fu una lite che portò all’obiettivo di Filadelfia e costruì gli Eagles davanti a 40-6.

Editori birichini 2 correlati

Parte del turnover di Mahomes, i Chiefs hanno prodotto solo 23 iarde e uno per primo nell’intervallo e hanno visto 24-0.

“Ho lanciato un pick-up e ho lanciato una selezione che è tornata sulla linea di 5 yard e ha segnato immediatamente”, ha detto Mahomes. “Se dai una squadra 14 punti, in particolare una squadra di calcio davvero buona, e la squadra di calcio del Super Bowl, non ci saranno molte cose buone.

“Ci ho messo in un brutto posto. Sebbene abbiamo costruito alcune statistiche alla fine del gioco, queste statistiche non avevano davvero importanza, perché ho perso un po ‘di dinamiche per l’intera squadra. Devo essere meglio se non l’ho girato ogni volta che non è possibile, mi fido della mia difesa, mi fido del resto della mia squadra per ottenere queste fermate fino a quando non riesco a scoprire cosa dobbiamo fare come crimine. “

I capi sono andati nella stagione regolare del 15-2 e sono passati al Super Bowl per il terzo anno, ma è stata un altro tipo di campagna per Mahomes, che ha lanciato per i suoi più piccoli cortili (3.928) per tutta la stagione e ha legato la sua carriera in basso per sbarcare Passaggi (26). Durante le prime sette partite ha avuto più intercettazioni (nove) rispetto all’atterraggio (otto), sebbene abbia lanciato solo due selezioni per il resto della stagione regolare.

“Mi sento come se non stessi giocando sul mio standard solo con la lotta che ho avuto all’inizio di questa stagione”, ha detto Mahomes.

“Troverò un modo per combattere questa offseason contro ciò che la difesa sta facendo per me quando si tratta di strisce affrettate e varie coperture che giocano”, ha aggiunto. “Questa è la bellezza del calcio è che non puoi mai essere contento del fatto che vieni lì e gioca e pensi che avrai un anno e un anno. Devono migliorare.

“Prenderò molta proprietà e spero di tornare la prossima stagione e giocare a calcio migliore.”

Dopo aver vinto le due precedenti Super Bowls, i Chiefs non sono diventati la prima squadra a vincere tre consecutivi. Speraranno che la prossima stagione si rifletterà dalla perdita del Super Bowl rispetto al 2021, la stagione dopo che Bucs ha strangolato.

I Chiefs avanzarono al campionato AFC durante questa campagna del 2021, ma persero contro i bengalesi di Cincinnati. Questa è stata l’ultima stagione in cui i Chief non sono riusciti a raggiungere il Super Bowl.

“Dovremo trovare il modo di rispondere a questa avversità”, ha detto Mahomes. È una breve offseason. Abbiamo molte persone che tornano. Avremo alcune persone che non lo faranno.

“Ma dobbiamo migliorare per sperare che avremo di nuovo questa opportunità e possiamo andare lì e fare soldi.”