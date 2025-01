Maiores desprezos do Pro Bowl: Baker Mayfield e alguns outros deveriam se sentir menosprezados

Houve apenas 11 quarterbacks na história da NFL que fizeram 40 touchdowns em uma temporada. a lista é quem é quem dos zagueiros famosos.

O quarterback do Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, está prestes a entrar nessa lista. Mas ele não estava em outra escalação: a escalação do NFC Pro Bowl.

Cada vez que um elenco de estrelas ou do Pro Bowl é anunciado, há muito foco em quem não conseguiu. E embora alguns jogadores da NFL devam estar chateados com o processo de votação falho do Pro Bowl, alguns realmente têm reclamações. Mayfield pode estar no topo dessa lista.

Mayfield tem 4.279 jardas e 39 touchdowns. Ele tem uma vitória dos Buccaneers (ou uma derrota contra o Atlanta Falcons) em um campeonato NFC South, e aumentou seus números com Chris Godwin fora durante grande parte da temporada e Mike Evans perdendo vários jogos.

E ainda assim, Mayfield não conseguiu quebrar os três melhores quarterbacks da NFC na votação do Pro Bowl.

Baker Mayfield, do Tampa Bay Buccaneers, tem 39 passes para touchdown antes do último jogo da temporada. (Foto de Kevin Sabitus/Getty Images)

Quem foram os maiores desprezos do Pro Bowl?

O problema de reclamar de Mayfield, ou qualquer outro jogador de fantasia, ter sido deixado de fora do elenco do Pro Bowl é descobrir quem precisava ficar de fora. Não que houvesse um quarterback da NFC que não merecesse. Os três que conseguiram isso são Jayden Daniels do Washington Commanders, Jared Goff do Detroit Lions e Sam Darnold do Minnesota Vikings. Daniels está tendo uma temporada histórica de estreia e tem os Commanders nos playoffs, e Goff e Darnold tiveram temporadas sólidas em times de 14-2. É difícil deixar qualquer um deles de fora, embora Mayfield também esteja claramente tendo uma temporada no nível do Pro Bowl.

Mayfield não é o único jogador que reclama. Aqui estão alguns dos outros:

Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs: Vamos tirar isso do caminho. Parece estranho que Mahomes, durante uma temporada em que os Chiefs estão com 15-1, não estivesse no Pro Bowl. Mas ele não teve uma temporada individual melhor do que a dos três quarterbacks da AFC: Joe Burrow, Lamar Jackson e Josh Allen. Portanto, embora pareça estranho e alguns possam considerá-lo um desprezo, se você quiser incluir Mahomes, também deverá indicar qual quarterback da AFC será demitido.

Filadélfia OT Jordan Mailata: Mailata perdeu quatro jogos devido a lesão e deve ter sido isso que lhe custou a vaga. Mailata é o tackle mais bem avaliado do Pro Football Focus em toda a NFL nesta temporada. Ele permitiu apenas um sack em 213 snaps de bloqueio de passe, via PFF.

Kerby Joseph do Detroit Lions: Os Leões têm duas seguranças fantásticas. Brian Branch entrou para o time do Pro Bowl e Joseph ficou de fora. Joseph lidera a NFL com nove interceptações. Em termos de estatísticas avançadas, a cobertura da EPA (pontos esperados adicionados) é de -55,3 de acordo com as Estatísticas da Próxima Geração, que vence a NFL por uma milha.

O running back do Los Angeles Rams, Kyren Williams: Williams é o terceiro na NFL com 1.299 jardas e empatou em segundo lugar com 14 touchdowns corridos. Ele tem sido um verdadeiro burro de carga para os Rams. É difícil deixar de fora Saquon Barkley, Josh Jacobs ou Jahmyr Gibbs, mas Williams deve sentir que merece uma vaga.

Zach Allen, lesionado pelo Denver Broncos: Os Broncos estão indo para os playoffs, tiveram uma boa defesa durante toda a temporada e Allen tem sido uma grande parte disso. Allen tem 8,5 sacks e lidera todos os atacantes internos com 65 pressões de quarterback, via Next Gen Stats.

O wide receiver do Jacksonville Jaguars, Brian Thomas Jr.: É difícil entender como Thomas não conseguiu sobreviver. O novato tem 80 recepções para 1.179 jardas e 10 touchdowns, números melhores que Jerry Jeudy, do Cleveland, ou Zay Flowers, do Baltimore, que o superaram. Thomas tem mais jardas do que os dois e mais touchdowns do que Jeudy e Flowers juntos. Este é um desprezo flagrante.

Houston Texans DE Danielle Hunter: Hunter fez uma ótima temporada, com 12 sacks. Ele também lidera a NFL em Taxa de vitórias na corrida de passes e tem cinco pressões de QB a mais (90) do que qualquer outro jogador de acordo com o Next Gen Stats. Hunter deveria ter conseguido.

Wide receiver do Seattle Seahawks, Jaxon Smith-Njigba: JSN teve uma ótima temporada, mas não entrou no elenco do NFC Pro Bowl. Ele é o décimo na NFL com 96 recepções e o nono com 1.121 jardas. No entanto, foi um grupo difícil de separar.

Christian Benford, cornerback do Buffalo Bills: Benford tem sido excelente para um dos melhores times da NFL. Ele permitiu apenas 36 recepções para 320 jardas em cobertura durante toda a temporada, de acordo com o Next Gen Stats. Benford está apenas em sua terceira temporada na NFL e deve se tornar um Pro Bowler em breve.