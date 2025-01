Mais corridas, mais postigos após o primeiro T20I, Calcutá

A Índia venceu o IND vs ENG 1º T20I em Calcutá por sete postigos.

Na quarta-feira, o time indiano de críquete registrou uma vitória de sete postigos sobre a Inglaterra no primeiro T20I em Calcutá, garantindo uma vantagem de 1 a 0 na série de cinco jogos.

Depois de optar por lançar primeiro, a Índia marcou cedo, reduzindo a Inglaterra para 65/4 em 8 saldos. Arshdeep Singh acertou dois postigos com a nova bola, ao longo do caminho criando história para se tornar o maior tomador de postigos da Índia em T20Is, ultrapassando Yuzvendra Chahal. Varun Chakravarthy também impressionou, conseguindo três postigos em 23 corridas em seu período de quatro saldos.

Jos Buttler foi o único batedor inglês a marcar mais de 20 corridas; o capitão da Inglaterra marcou 68. Suas entradas, com oito de quatro e duas de seis, ajudaram a Inglaterra a chegar a um total de 132.

Em resposta, a Índia começou bem, alcançando 63/2 no powerplay. Abhishek Sharma liderou o ataque com uma batida brilhante de 79 corridas, que incluiu cinco de quatro e oito de seis. Sanju Samson e Tilak Varma fizeram contribuições úteis de 26 e 19, respectivamente, enquanto a Índia corria em direção ao alvo com 43 bolas de sobra.

IND vs ENG: mais corridas

Graças ao seu excelente meio século, o abridor indiano Abhishek Sharma lidera a tabela de corridas da série com 79 corridas. Seguindo Abhishek com 68 corridas está o capitão da Inglaterra, Jos Buttler.

As 26 entradas de Samson o colocaram em terceiro lugar, enquanto seu companheiro de equipe Tilak Varma está logo atrás com 19 corridas. Harry Brook com 17 corridas é o quinto da lista.

Melhores artilheiros na série IND vs ENG 2025 T20I:

1. Abhishek Sharma (IND) – 79 corridas

2. Jos Buttler (ENG) – 68 corridas

3. Sanju Samson (IND) – 26 corridas

4. Tilak Verma (IND) – 19 corridas

5. Harry Brook (ENG) – 17 corridas

IND vs ENG: a maioria dos terrenos

Varun Chakravarthy lidera a mesa de postigos com três escalpos, enquanto Arshdeep Singh, Jofra Archer, Axar Patel e Hardik Pandya seguem com dois postigos cada. Entre eles, Arshdeep teve o melhor índice de economia de 4,25, colocando-o em segundo lugar na lista.

Maiores tomadores de postigos na série IND vs ENG 2025 T20I:

1. Varun Chakravarthy (IND) – 3 postigos

2. Arshdeep Singh (IND) – 2 postigos

3. Jofra Archer (ENG) – 2 postigos

4. Axar Patel (IND) – 2 postigos

5. Hardik Pandya (IND) – 2 postigos

