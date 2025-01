"Mal posso esperar …": Sara Tendulkar inicia uma nova jornada, ele se conecta a Sachin Tendulkar

Por ocasião de meia década de servir menos privilegiada e necessitada de uma maneira que lhes permita acreditar e assumir a liderança, a fundação de Sachina Tendulkara (STF) organizou uma cerimônia íntima em Bombaim no Bombay Club. Hołdy e agradecimentos de amigos, familiares, pessoas gentis e parceiros sem fins lucrativos abriram o evento porque a STF confirmou seu compromisso em garantir uma vida melhor, concentrando-se principalmente em saúde, educação e esporte para crianças.

O tópico da noite “deve ser mais brilhante”, ela lançou luz sobre a idéia básica da fundação, que é influenciar a vida, especialmente as crianças, através do esporte, saúde e educação.

Para Sara Tendulkar, filha do ex -críquete indiano Sachin Tendulkar, que recentemente assumiu o cargo de diretor da fundação, esta noite foi seu primeiro compromisso oficial. Entrando no caminho indicado por seus pais em uma idade tão jovem, Sara traz uma nova perspectiva de fazer contato com os jovens e ajudá -la a escapar com aspirações.

Pensando no envolvimento de sua família na melhoria da vida e na transformação das iniciativas da fundação, Sara disse: “Crescendo, sempre fui inspirado por minha família, que moldou minha compreensão do poder de dar. Tive a oportunidade de testemunhar as atividades da Fundação Prauj e ver uma centelha de esperança que ilumina a vida não apenas das crianças, mas das famílias inteiras. Nos últimos cinco anos, a Fundação Sachin Tendulkar afetou a vida de mais de 100.000 jovens. Estas são cem mil razões pelas quais você deve ir mais longe. Sou grato a todos que acreditaram em nós e ficaram do nosso lado para que essa jornada pudesse ocorrer “, lemos no comunicado de imprensa da STF.

“Como diretor, mal posso esperar para continuar o que meus pais começaram, e garantirei que todo o menor sonho seja notado e nutrido. Estou ansioso por essa jornada, durante a qual iluminaremos o mundo cheio de possibilidades para crianças que são o futuro “, acrescentou. .

Um curta -metragem apresentou o trabalho da fundação aos convidados. O público foi esclarecido pelo constante envolvimento de Tendulków e STF em um sonho comum para fortalecer a posição dos jovens sonhadores por meio de parcerias estratégicas. O trabalho realizado por mais de 15 parceiros de organizações não governamentais com as quais o STF coopera foi apreciado e aplaudido.

Chris Martin, do Coldplay, estava presente e participou do Tete-A-Tete no palco com Sachin Tendulkar.