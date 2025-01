Malik Monk, do Kings, faz a enterrada ricochetear em sua própria cabeça após um erro selvagem contra o Warriors

Malik Monk fez uma enterrada confiante na noite de quarta-feira, mas ficou surpreso no Golden 1 Center quando não caiu. (Imagens de Ed Szczepanski-Imagn)

Malik Monk acaba de encontrar uma nova maneira de errar uma enterrada.

O guarda do Sacramento Kings roubou e teve um caminho livre até o aro no final do segundo quarto do confronto contra o Golden State Warriors na noite de quarta-feira. Mas quando Monk tentou uma enterrada reversa com as duas mãos (algo que ele certamente já fez inúmeras vezes antes), ele não o fez na hora certa.

A bola passou pelo aro, passou por cima da cabeça de Monk e saiu atrás dele. Naturalmente, isso o deixou surpreso quando o jogo virou de cabeça para baixo.

Basta olhar:

“Às vezes, quando você usa a cabeça, não funciona”, disse Mark Jones na transmissão da ESPN.

Monk entrou na noite com média de 17,6 pontos, 3,6 rebotes e 3,5 rebotes por jogo nesta temporada, seu terceiro com os Kings. A ex-estrela do Kentucky, que começou no Charlotte Hornets depois que eles o levaram para a 11ª escolha geral em 2017, acaba de assinar um contrato de quatro anos no valor de US$ 77,9 milhões com os Kings que o manterá lá até 2027. 28. Campanha.

Os Warriors, que entraram no jogo com um recorde de 21-21, conseguiram uma vantagem de 17 pontos no intervalo. Tanto Stephen Curry quanto Andrew Wiggins marcaram 12 pontos para liderar os Warriors. Domantas Sabonis liderou os Kings com 14 pontos e nove rebotes no intervalo.

Independentemente de como o jogo se desenrola, Monk se lembrará daquela enterrada por muito tempo.

