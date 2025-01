Malik Nabers estabelece o recorde do time dos Giants para o maior número de recepções em uma única temporada

Malik Nabers já está no livro dos recordes da franquia New York Giants após sua temporada de estreia.

Com sua quarta recepção no confronto da Semana 18 contra o Philadelphia Eagles, o recebedor do primeiro ano alcançou 108 recepções na temporada. Isso é o máximo para uma única temporada. na história dos gigantes.

Nabers conquistou o primeiro lugar com uma recepção de três jardas no terceiro quarto. Ele ultrapassou Steve Smith, que anteriormente estabeleceu a marca de todos os tempos do time com 107 recepções em 2009 (sua terceira temporada na NFL).

Antes do jogo da semana 18 do Las Vegas Raiders contra o Los Angeles Chargers Nabers também fez dupla com o tight end Brock Bowers para A maioria das recepções por um novato na história da NFL.