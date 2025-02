Malik Nabery tra i giochi per i debuttanti goditi l’opportunità

Orlando, Fla.-Malik Nabers ha dato a New York Giants qualcosa che ha celebrato 3-14 delusioni durante la stagione.

La migliore selezione del team nel design 2024 ha impacchettato la lettera statistica ed è diventata il ricevitore più dinamico dei nuovi arrivati ​​che il franchise abbia mai visto. Ora, 109 catture e 1.204 iarde che ricevono più tardi, Nabers viene celebrato dopo essere stato chiesto di partecipare a questa settimana per i giochi di bocce.

È stata un po ‘un’esperienza incredibile per la selezione del n. 6 quando ha partecipato agli eventi della settimana.

“Vedo che questi ragazzi suonano tutto l’anno, ma ora devo solo parlare con loro personalmente e rendermi conto di quanto sono brave le persone, asciuga le spalle con molti di questi ricevitori e pone alcune domande”, ha detto il gioco che Dodgeball ha giocato durante l’evento giovedì sera competenze. “In effetti, è davvero bello che io sia arrivato in giovane età per scegliere il cervello di questi ragazzi.”

Lì sta andando! 📺: #ProbowlGames su ESPN pic.twitter.com/u72z2lzhz2 – Las Vegas Raiders (@Raiders) 31 gennaio 2025

Nabers è uno dei cinque nuovi arrivati ​​che partecipano a eventi settimanali iniziati con la competizione delle competenze e continua con le competenze restanti della domenica e una serie di giochi di punta (15:00 ET, ABC/ESPN). NFC conduce 14-7 entrando domenica.

Il ricevitore di Nabers e Jacksonville Jaguars Brian Thomas Jr., Las Vegas Raiders Tight End Brock Bowers, il linebacker di Los Angeles Rams Jared Verse e il quarterback dei New England Patriots Drake Maye saranno in una compagnia d’élite questo fine settimana. Il quarterback dei comandanti di Washington Jayden Daniels è stato originariamente scelto per il gioco, ma ha annunciato dopo che il gioco profondo della sua squadra si è concluso lo scorso fine settimana con la partita NFC.

Ognuno per il debuttante in diversi modi nella sua prima stagione NFL ha avuto un chiaro impatto.

Forse nessuno ha avuto un impatto maggiore di Bowers, che ha rotto diversi nuovi arrivati ​​nel 2024. Bowers, Verse e Daniels erano la selezione originale per il gioco, mentre i restanti nuovi arrivati ​​sono stati invitati come alternative.

“È stato fantastico”, ha detto Bowers.

Ha scelto le sue interazioni con la stretta end di San Francisco 49ers George Kittle come particolarmente indimenticabile.

Per i Nabers, la sua presenza conferma che in questa stagione si è affermato non solo come uno dei migliori giocatori del primo anno nella sua posizione, ma uno dei migliori in campionato. Qui condivide un palcoscenico con ricevitori come Ja’marr Chase di Cincinnati Bengals e Justin Jefferson di Minnesota Vikings.

Ma si è anche unito alla conoscenza di altri giocatori, come Dallas Cowboys Edge Rusher Micah Parsons, che ha ammirato da tempo Nabers. Durante i primi giorni a Orlando crearono rapidamente una relazione.

Thomas non riesce ancora a credere che sia qui. La selezione n. 23 si è conclusa con 1.282 yard su 87 catture con 10 ricevimenti di atterraggio – la maggior parte del nuovo arrivato. L’esperienza della settimana è stata originaria di Little Walker, Louisian a pensare a quanto fosse lontano.

NFC è nella guida dell’evento di giovedì successivo a Orlando ⭐ 📺: #ProbowlGames Continua domenica 18:00 ET su ESPN

📱: flusso di streaming @Nflplus pic.twitter.com/D7B0K6Viow – NFL (@NFL) 31 gennaio 2025

“Questo è sempre stato un sogno”, ha detto. “Ma crescere e venire da dove vengo, non troppe persone non possono arrivare qui. In realtà, nessuno potrebbe davvero. “

Thomas ha rapidamente dimostrato di essere uno dei ricevitori più esplosivi in ​​campionato. In questa stagione ha avuto tre delle quattro partite Jaguar più lunghe di scrimmage, ogni 62 yard o più.

“Anche se non avevamo la stagione che volevamo, stavo ancora solo affermando ed ero determinato a fare meglio ogni settimana”, ha detto Thomas. I giaguari hanno concluso 4-13.

Nel frattempo, il verso, 19 anni. La selezione totale, è stata fornita da Rams Defense, che è stata rielaborata dopo il ritiro del giocatore di difesa a tre tempi dell’anno Aaron Donald. E Maya ha dato un po ‘di ottimismo al quarterback post-Tom Chin Patriots con le sue incoraggianti prestazioni dell’anno da principiante.

Nabers lascia Orlando più ispirato a fare grandi cose nel 2 ° anno, ha detto. In effetti, per il 2025, rende una lista di controllo coraggiosa.

“Amico, voglio essere di nuovo qui e sto cercando di andare per tutti il ​​prossimo anno”, ha detto. “Non voglio essere alternativa. Voglio gestirlo. E voglio altri 1.000 iarde, 10 atterraggi e 100 catture.”

Sembra molto simile a una stagione di ciotola.