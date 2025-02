Man City alla ricerca delle cause di potenziali clienti persi – Nathan Ake

Nathan Ha detto che il Manchester City “cerca di trovare un motivo” che ha ancora lanciato la leadership dopo che i due gol in ritardo contro il Real Madrid hanno ammesso.

La città ha condotto due volte allo stadio Etihad ed era 2-1, con solo quattro minuti del tempo normale rimanente.

Ma gli obiettivi di Brahim E Jude Bellingham Ha girato il pareggio a favore del Real Madrid e ha lasciato loro ammettere che un altro crollo in ritardo era “difficile da prendere”.

“È ovvio che gli ultimi cinque minuti in cui vinci 2-1 per regalarlo, è frustrante e difficile prenderlo”, ha detto Aké.

Martedì Nathan Ake e la difesa di Manchester City non sono stati in grado di fermare il ritardo del Real Madrid martedì. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

“È difficile essere onesti. Cerchiamo di trovare un motivo per cui.

“Ci sono pochi dettagli che puoi ottenere con alcuni giochi, ma non porterai via questi giochi perché sono la squadra migliore. Il prossimo arriva denso e rapido, quindi dobbiamo essere pronti.”

La città è stata colpevole di aver rinunciato alle posizioni vincenti più volte in questa stagione. Hanno gettato via la leadership contro il CP sportivo, Feyenoord e Paris Saint-Germain in Champions League, mentre il Manchester United e Brentford hanno creato un ritorno tardivo in Premier League.

Editori birichini 2 correlati

“È successo più volte in questa stagione e non ne abbiamo ancora imparato, quindi dobbiamo farlo il prima possibile”, ha detto Aké.

“Ammerai possibilità contro questo tipi di giocatori. Sappiamo che hanno i giocatori leader in anticipo. Ovviamente dobbiamo fare di meglio come una squadra, come i difensori. Il più delle volte li abbiamo fatti bene per tenerli fuori.

“Ma alla fine vinciamo 2-1 e lo abbiamo regalato. Questa è la cosa principale.

La sconfitta nella prima fase di casa significa che ora sono impilate contro la città di fronte al secondo piede a Bernabeo la prossima settimana.

In primo luogo, devono negoziare una lega complessa contro il Newcastle sabato prima di viaggiare a Madrid. Tuttavia, quando ha insistito sul fatto che la città potesse ancora passare.

“Certo che c’è un obiettivo”, ha detto.

“Oggi in alcune fasi abbiamo mostrato cosa possiamo fare, creato buone possibilità, giocato bene a calcio. Si tratta di piccoli dettagli e se lo facciamo, speriamo di poter passare.”