Man City deve concentrarsi sui quattro migliori dopo l’UCL, afferma PEP

Pep Guardiola ha detto che il Manchester City ora deve lottare per qualificarsi per la Champions League la prossima stagione Kylian MbappéIl trucco con un cappello per il Real Madrid ha inviato i Maestri della Premier League che sono partiti dalla competizione prima del round 16.

Le eliminazioni nelle mani dei possessori di Madrid hanno assicurato che l’ex allenatore del Barcellona e il Bayern Monaco Guardiola non ha raggiunto i 16 nella sua carriera di allenatore.

Il trucco di Mbappé’s Hat Trick ha segnato la vittoria di 3-1 secondi per reali e 6-3 sull’aggregato per prenotare uno scontro contro Bayer Leverkusen o Athletico Madrid nel prossimo turno.

Editori birichini 2 correlati

Quando la città ora oltre la competizione e 17 punti per il leader della Premier League Liverpool, Guardiola ha detto che la sua squadra deve ora concentrarsi sul garantire il primo primo goal in Inghilter Per porre fine alla sua squadra di Champions League.

“Non potevamo difenderci bene con Mbappé ed è stato più difficile”, ha detto Guardiola. “La migliore squadra ha vinto, se lo merita.

“Abbiamo sempre eseguito una fase di gruppo nelle stagioni di Champions League – finali, semifinali, ma in questa stagione non eravamo bravi in ​​tutte le competizioni.

“Mi sento come se fossimo migliori nelle tre stagioni precedenti, ma questa volta erano migliori. Lo merita. Quello che dobbiamo fare è accettarlo e andare avanti.

“Abbiamo 13 partite in Premier League per cercare di essere qui la prossima stagione. Niente è eterno.

“Siamo stati incredibili e dobbiamo provarlo. Non possiamo vincere il campionato e dobbiamo essere nei primi quattro o nei primi cinque per cercare di essere di nuovo qui.”

Pep Guardiola mancherà per la prima volta 16 Champions League nella sua storia manageriale dopo che la città ha perso contro Madrid. Foto getty

La città ha affrontato il Madrid quattro volte nella fase della Champions League Knockout dal 2020, ha vinto due legami e ha perso due legami, incluso questo. E Guardiola ha affermato che questa sconfitta non ha fatto male alle precedenti perdite per Madrid, perché il suo partito non era in grado di competere per entrambe le gambe.

“Va bene accettare la realtà che stava meglio”, ha detto Guardiola. “Nei periodi precedenti, quando abbiamo giocato eccellente, fa male più di oggi.

“Chiedo sempre alle mie squadre che la squadra che merita di vincere sia vinta sempre, ma non accadrà nel calcio.

“È una realtà, quindi dobbiamo pensare alle cose buone che abbiamo fatto.” Abbiamo tempo di pensarci (il futuro della squadra). Ora è facile da dire, ma non ha senso.

“La perdita di 2-3 a casa è stata difficile da ingoiare, ma è che so quanto sono bravi. Con il tempo, la squadra e il club accetteranno quello che è.”

Un altro per la città è una partita significativa in Premier League con i leader del Liverpool. Condizioni dell’attaccante stellare Erling Haalandche non è stato in grado di giocare contro il Madrid mercoledì a causa di un infortunio, c’è un dubbio su questo gioco.