Man City vs Club Bruge: Pep Guardiola Self -Confidence of Qualification

MANCHESTER, Inghilterra – Pep Guardiola ha dichiarato di essere convinto che il Manchester City batterà il Brugge Club e prenoterà il tuo posto nel knockout della Champions League.

La squadra di Guardiola deve vincere lo stadio Etihad mercoledì per assicurarsi un posto nel miglior tavolo di fase di 24 campionato. Tutto più piccolo della vittoria vedrà che la città non raggiungerà il knockout per la prima volta dalla stagione 2012-2013.

“Apprezzo le tue preoccupazioni se non ci qualifichiamo, ma penso che lo faremo”, ha detto Guardiola martedì durante una nuova conferenza.

“La situazione che abbiamo è che dobbiamo vincere la partita e, in caso contrario, non continueremo questa competizione.

“Ma vogliamo andare ad avere un’altra possibilità di giocare altri due giochi per avere una possibilità per le prossime fasi. Non è un problema, è un’opportunità.

Pep Guardiola è convinto che il suo partito sigillerà l’avanzata al prossimo round della Champions League. James Gill – Danehouse/Getty Images

La città ha vinto solo due delle sue sette fasi di campionato e si trova fuori dalla top 24.

Il club Bruge è una delle sole due squadre che entreranno nelle partite finali che potrebbero fare matematicamente le otto meglio, finire in un knockout di playoff o essere espulsi. Ce ne sono 20. Posto sul tavolo dopo aver vinto l’Aston Villa e Sporting CP e il pareggio in casa con la Juventus nella partita sette.

“Sono qui da molti anni in Champions League e questi tipi di partite a cui ho giocato molte volte”, ha detto Guardiola.

Editori birichini

1 correlato

“Prima o poi devi giocarli dove, quando vinci, vai attraverso e se non esci. Siamo qui per i motivi per cui non eravamo abbastanza bravi e questa è una situazione che abbiamo vissuto molte volte. “

La città durerà una stagione difficile secondo i propri standard, ma sabato andrà alla partita contro il Brugge Club a lungo di un’impressionante vittoria di 3-1 contro il Chelsea in Premier League.

“È ovviamente la finale per noi” Se gvviool disse. “Vogliamo qualificarci per la prossima fase e la nostra fiducia è molto buona, soprattutto dopo l’ultima partita (contro il Chelsea).

“Sono una buona squadra, c’è un motivo per cui sono qui in Champions League e non sarà facile”.