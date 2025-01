Man City vs Real Madrid e mais

As equipes ocuparam o nono e 24 da fase da liga que enfrentam nos play-offs.

Na sexta -feira, 31 de janeiro, foram reveladas as partidas dos playoffs da UEFA Champions League. As 16 equipes foram informadas de seus destinos após o sorteio em Nyon.

Uma única tabela da liga de 36 team foi adicionada à Liga dos Campeões da UEFA 2024-25, em vez da fase de grupos da edição anterior. O nível de intensidade e entusiasmo aumentou quando cada equipe jogou oito jogos contra vários adversários.

As equipes ocupadas pelo nono e 24 competirão em um playoff de duas pernas pelos beliches restantes de eliminação após a conclusão da fase da liga. Apenas as oito melhores equipes foram garantidas no passo direto para a rodada de 16.

Resultados dos playoffs Raffles da Liga dos Campeões

O empate do play-off da Liga dos Campeões é feito e empoeirado. Equipes como Manchester City, Bayern Munique e Real Madrid foram informadas de que seu destino entrou na rodada do play-off em fevereiro.

Oito equipes, incluindo Liverpool, Arsenal e Aston Villa, garantiram seus lugares na rodada 16 após a fase da Liga da Liga dos Campeões terminou na quarta -feira.

Uma das 16 equipes adicionais entrou no estágio do play-off, incluindo o gosto de Man City, Celtic, Real, Bayern e Paris Saint-Germain, depois de terminar abaixo do oitavo lugar na tabela de fases da liga.

Um time não marcado que foi colocado entre 17 e 24 na mesa foi escolhido para jogar uma das equipes plantadas que foram colocadas entre o nono e 16 na classificação da Liga dos Campeões.

A equipe semeada terá a pequena vantagem de jogar a segunda mão em casa. Você pode ver as equipes jogando nos jogos dos play-offs com seus oponentes.

Brest vs. Paris Saint-Germain

Como Mônaco vs. Benfica

Juventus vs. PSV Eindhoven

Feyenoord vs. AC Milan

Manchester City vs. real Madrid

Celtic vs. Bayern de Munique

Brugge vs. Club Atalanta

CP esportivo vs. Borussia Dortmund

Quando os jogos dos playoffs acontecerão?

As partidas dos play-off de duas pernas da Liga dos Campeões estão programadas para 11 a 12 e 18 a 19 de fevereiro.

