Il Manchester United continua a lavorare su un accordo Patrick Dorga Prima della data di trasmissione, le fonti lo hanno detto ESPN.

LECCE ha già bussato all’offerta di 20 milioni di euro ($ 20,9 milioni) più 5 milioni di euro in supplementi per la Danimarca internazionale di 20 anni.

Fonti hanno affermato che ESPN che si stanno svolgendo interviste tra questi due club e che la fiducia sta crescendo, è possibile concordare un pacchetto totale di quasi 40 milioni di euro.

Ruben Amorim vuole unirsi alla sua squadra a gennaio. Lo United, secondo fonti, ha anche esplorato la possibilità di iniziare l’acquisto di 18 milioni di euro per firmare di nuovo Álvaro Fernández da Benfika.

Patrick Dorg avrebbe contribuito a risolvere i recenti problemi del Manchester United sull’ala sinistra. Image Photo Agency/Getty Images

L’ex Old Trafford Academy, che ha colpito in Portogallo, è considerata la possibilità di progressi se l’accordo sull’accordo per DRGU non può essere concordato. Se arrivano Drgu o Fernández, lo United ascolta i prestiti da Tyrell Malacia.

È speranza Luke Shaw È vicino al ritorno dall’infortunio e al passo temporaneo fino alla fine della stagione permetterebbe a Malacia di giocare regolarmente. L’olandese ha eseguito sette esibizioni in questa stagione dopo aver trascorso più di un anno è stato ferito dalle sue ginocchia.

Fonti hanno anche affermato che ESPN che lo United ascolterà le offerte dei prestiti Tempo Prima del mandato di lunedì. Il Brasile International ha lanciato solo una delle ultime 11 partite e nelle ultime sei partite è stata sostituita inutilizzata.

La sua ultima esibizione è stata nella sconfitta del 2-0 per il Newcastle il 30 dicembre. La Roma ha espresso il loro interesse a firmare il 32 anni entro la fine della stagione.

Fonti hanno affermato ESPN che lo United era disposto a pagare parte del salario Casemiro-Vie di £ 300 a settimana in cui si stavano muovendo.