Man United: la situazione finanziaria mette il club a rischio di violazione del PSR

Il Manchester United ha dichiarato giovedì di essere “a rischio” di violare le regole di profitto e sostenibilità (PSR) della Premier League.

Il club ha fatto l’ammissione in una lettera inviata ai gruppi di tifosi in risposta alle preoccupazioni sull’aumento dei prezzi dei biglietti. Lo United ha registrato perdite ante imposte per 312,9 milioni di sterline negli ultimi tre anni con la sua situazione finanziaria ancora precaria, rendendo impossibile per l’allenatore Ruben Amorim firmare un contratto nella finestra di mercato di gennaio.

“Attualmente stiamo registrando una perdita significativa ogni anno per un totale di oltre 300 milioni di sterline negli ultimi tre anni”, ha affermato il club. “Ciò non è sostenibile e se non agiamo ora rischiamo di non soddisfare i requisiti PSR/FFP (Financial Fair Play) negli anni futuri e ciò influenzerà in modo significativo la nostra capacità di competere in campo.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

“Torneremo in una posizione positiva il prima possibile e dovremo prendere alcune decisioni difficili per arrivarci.”

I club della Premier League che violano le regole della PSR – che consentono ai club di perdere un massimo di 105 milioni di sterline (132,5 milioni di dollari) in un periodo di tre anni – possono essere colpiti con multe e detrazioni di punti. Il nuovo comproprietario Sir Jim Ratcliffe ha implementato ampie misure di riduzione dei costi da quando è subentrato a febbraio, incluso il licenziamento di 250 dipendenti del club in estate.

Fonti hanno detto a ESPN che le ristrettezze finanziarie dello United significano che sono aperti a offerte per qualsiasi giocatore senior a gennaio. Ciò include un laureato dell’Accademia Alessandro Garnacho.

Anche se il club non vuole che il giovane vada via, potrebbe essere costretto a negoziare con Chelsea o Napoli prima della scadenza.

Lo United ha anche dovuto affrontare la reazione negativa dei tifosi per l’aumento del prezzo dei biglietti, con i tifosi che se la sono presa dopo che il club ha aumentato i biglietti più economici a £ 66 ($ 81) durante la stagione. In precedenza, il prezzo più basso del biglietto era £ 40 ($ 49).

Il club ha affermato che “non si aspetta che i fan colmino tutto il deficit attuale”, ma esaminerà la sua strategia di prezzo dei biglietti per assicurarsi che “abbia addebitato il giusto importo”.

Lo United ha esonerato l’allenatore Erik ten Hag alla fine di ottobre, pochi mesi dopo che l’olandese aveva prolungato il suo contratto per la prossima stagione. Poi, a dicembre, il club ha annunciato che il direttore sportivo Dan Ashworth avrebbe lasciato di comune accordo meno di sei mesi dopo aver assunto il ruolo come parte della revisione di Ratcliffe.

I problemi finanziari dello United arrivano in un momento in cui è necessario migliorare il campo.

La scorsa settimana, l’allenatore Ruben Amorim ha detto che è stata “la peggiore nella storia del Manchester United” dopo che la sconfitta contro il Brighton li ha lasciati al 13esimo posto in classifica e più vicini alla zona retrocessione rispetto alla qualificazione alla Champions League.

In questa storia sono state utilizzate informazioni dell’Associated Press.