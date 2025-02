Man United vuole Mathys Tel, un nkunku il giorno del termine – Risorse

Il Manchester United tenta di rafforzare le sue opzioni offensive aggiungendo Mathys tel O Christopher Nunku Per la squadra di Ruben Amorim il giorno, ha detto fonti ESPN.

Lo United è vicino al completamento di un accordo con Aston Villa Pro Marcus Rashford Spostati a Villa Park fino al prestito fino alla fine della stagione e il club ha già scaricato l’ala Antonio Sul reale Betis per un accordo di prestito di sei mesi.

Con Coach Amorim che utilizza un centrocampista difensivo Cobbie Maineo Come centro dell’attaccante nella sconfitta di domenica 2-0 Premier League contro Crystal Palace di fronte agli aggressori riconosciuti Rasmus Højlund E Joshua ZirkzeeFonti hanno affermato che gli sforzi per aggiungere in anticipo prima della data di trasferimento di lunedì.

Lo United parla con il Bayern Monaco con un accordo di prestito per la Francia di età inferiore ai 21 anni, che ha respinto un trasferimento permanente al Tottenham questo fine settimana.

Christopher Nkunku è considerata la possibilità che il Manchester United abbia combattuto per diversi minuti dall’arrivo alla Premier League con il Chelsea. Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images

“Stiamo cercando di migliorare la squadra senza ripetere gli errori del passato”, ha detto Amorim dopo la sconfitta del palazzo. “Cerchiamo di migliorare, ma questo mercato è davvero difficile. Vogliamo migliorare così tanto.”

L’Arsenal è anche alla ricerca di Tel, che è caduto dal tipo di allenatore Vincent Compass nell’Allianz Arena, ma lo United favorisce un passo per 19 anni prima del Chelsea.

Se, tuttavia Alejandro Garnacho a Stamford Bridge.

Nkkunku, 27 anni, ha cercato di avere un impatto sul Chelsea dal completamento di 52 milioni di GBP ($ 65,8 milioni) da RB Lipsia nel 2023 ed è disponibile per un prestito o un trasferimento permanente.

Nel frattempo, lo United spera anche di interpretare una schiena piena Tyrell Malacia Prima della scadenza, con il Benfica, che era interessato all’internazionale olandese.