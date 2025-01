Man Utd Defender sulla sua strada per il calcio portoghese?

Malacia sulla strada per il Benfica?





Manchester United Defender Tyrell Malacia Attira l’interesse del Benfica, secondo il record di outlet portoghesi.



L’olandese è tornato dopo un infortunio al ginocchio a lungo termine all’inizio di questa stagione, ma ha difficoltà a impressionare.

L’ex Feyenoord -man ha visto in varie competizioni e può partire per la scadenza del trasferimento.

Il Celtic e il Real Betis sono stati associati negli ultimi giorni e un’affermazione record che il Benfica ha anche tenuto negoziati per il 25enne.

I giganti portoghesi si stanno preparando per la partenza di Jan-Niklas meglio per Friburg e vogliono la Malacia come sostituzione temporanea.

Alvaro Fernandez è un antipasto indiscusso per il Benfica dalla sinistra, ma il club vuole offrire una copertura di qualità allo spagnolo.

Malacia ha già ricevuto la luce verde per un’uscita del prestito. Lo United firmerà Patrick Dorga Van Lecce per riempire il vuoto.

Dorgu viaggerà domani a Manchester prima di collocare la carta per un contratto di cinque anni e mezzo.