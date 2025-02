Man utd disposto a vendere il preferito dai fan per £ 70 milioni

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Garnacho sulla strada?





Il Manchester United può essere disposto a dire addio Alejandro Garnacho Durante la finestra di trasferimento estivo, secondo GiveMesport.



L’argentino era fortemente collegato a un trasferimento dell’Old Trafford questo inverno. Il Napoli voleva atterrarlo, ma non poteva essere d’accordo con le condizioni personali.

Il Chelsea era anche interessato al laureato in Atletico Madrid, ma hanno deciso di non fare un’enorme edizione per la scadenza di trasferimento questo mese.

Ciò non ha posto fine alle speculazioni sul suo futuro e i rapporti affermano che l’attaccante potrebbe essere oggetto di nuovo interesse quando la stagione termina.

Lo United è attualmente in una grave situazione finanziaria e la loro situazione può peggiorare se non sono più idonei per la Champions League.

La produzione di Garnacho darebbe loro puro profitto e si afferma che un pacchetto del valore di £ 70 milioni potrebbe essere sufficiente per convincere lo United in una vendita.

È ancora da vedere se Napoli o Chelsea ritorna per i suoi servizi. In passato, l’Atletico è anche collegato a una riunione con Garnacho.