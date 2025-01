Man Utd ha fissato un prezzo enorme per scaricare in avanti

Prezzo del Garnacho fissato dallo United





Il Manchester United ha fissato un prezzo enorme per scaricare Alessandro Garnacho secondo la Gazzetta dello Sport durante l’attuale finestra di mercato.



L’argentino non è più un titolare garantito da allenatore Ruben Amorim. Era titolare dalla panchina nel 3-4-2-1.

Garnacho non ha le qualità difensive per il ruolo di terzino, mentre non ha convinto come trequartista dei Red Devils.

Il Napoli è interessato a prenderlo come sostituto Khvicha Kvaratskheliache sta per unirsi definitivamente al Paris Saint-Germain.

Tuttavia, lo United è pronto a ignorare un possibile trasferimento. Vogliono almeno 80 milioni di euro per approvare la vendita del loro talentuoso laureato.

Antonio Conte ha individuato nel 20enne il suo obiettivo preferito per sostituire Kvara e resta da vedere se il Napoli pagherà il compenso.

Garnacho non sta spingendo per un allontanamento dall’Old Trafford, ma sembra che il suo rappresentante stia lavorando con la squadra di Serie A dietro le quinte.