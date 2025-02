Man utd per caricare diversi giocatori?

Lo United prevede di vendere giocatori diversi





Il Manchester United si sta preparando a separarsi con più giocatori quando la finestra di trasferimento riapre quest’estate.



I Red Devils hanno fatto solo una tenda Patrick Dorga Nella recente finestra di trasferimento. Il club aveva una carenza di fondi a causa dei limiti di spesa del PSR.

È improbabile che la situazione migliorerà alla fine della campagna, a meno che non siano di nuovo idonei per la Champions League.

Ciò probabilmente non sembra essere fatto attraverso la competizione a causa della loro bassa posizione (13 °). Potrebbe essere necessario vincere l’Europa League per farlo.

Questo è tutt’altro che assicurato al momento e manager Ruben Amorim ha riconosciuto che il club deve vendere di nuovo per acquistare di nuovo.

Alejandro Garnacho E Kobbie Maineo erano collegati a output con grandi soldi nel periodo invernale. Il duo può essere in movimento.

Lo United è per ricevere puro profitti con la loro partenza in modo che possano spendere molto per le reclute nel periodo estivo.