Man utd per sostituire Garnacho con la stella brasiliana?

Cunha per sostituire Garnacho allo United?





Il Manchester United potrebbe considerare un movimento per Wolverhampton Wanderers Striker Matheus Cunha Quando Alejandro Garnacho Sarà venduto quest’estate.



Garnacho è stato oggetto di interesse di Napoli e Chelsea il mese scorso. I primi erano disposti a pagare circa £ 50 milioni, ma le condizioni personali non potevano eguagliare l’Argentino.

Ciò non ha posto fine alla speculazione e i rapporti affermano che Garnacho potrebbe andarsene nella prossima finestra di trasferimento. La sua vendita offrirebbe puro profitto per i Red Devils per rimanere entro i limiti di PSR.

In tal caso, GiveMesport afferma che lo United potrebbe esplorare un accordo per Cunha, che ha una clausola di rilascio per un valore di £ 60 milioni nel suo contratto Wolves che è stato firmato quest’anno.

Il brasiliano è stato una rivelazione per il vestito delle Midlands con 13 gol e quattro assist. Si prevede che riceverà una sfida più grande in estate.

Cunha è anche sul radar dell’Arsenal e del Chelsea. Lo United si sarà sicuramente confrontato con una forte competizione nella corsa per sbarcare l’ex star dell’Atletico Madrid.