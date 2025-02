Man utd pronto a vendere Garnacho e Maineo quest’estate?

Garnacho e Maineo per lasciare lo United?





Il Manchester United potrebbe salutare entrambi Alejandro Garnacho E Kobbie Maineo Durante la finestra di trasferimento estivo.



Garnacho era fortemente collegato a un trasferimento dell’Old Trafford questo inverno. Il Napoli voleva atterrarlo, ma i suoi requisiti salariali erano in qualche modo esagerati per il club.

A Chelsea è stato anche attribuito un interesse per la giovane ala, ma non hanno deciso di adottare un approccio per la scadenza.

Entrambi i club continuano a seguire da vicino la situazione dell’argentino e possono far rivivere il loro interesse quando la stagione sta per finire.

Oltre a lui, Maineo potrebbe anche lasciare il club in estate. Secondo quanto riferito, i Blues sono uno dei più importanti ammiratori dei suoi servizi.

Lo United deve vendere molto da spendere in grande e manager Ruben Amorim Ha già confermato lo stesso in varie conferenze stampa quest’anno.

Non sorprenderà se entrambi i laureati se ne andassero. Lo United ha in programma di guadagnare almeno 120 milioni di sterline dalle loro uscite estive.