Man Utd Star vuole rimanere nell’Old Trafford la prossima stagione

Casemiro ha in programma di rimanere nello United





Manchester United -Midfielder Casemiro ha gli occhi su di rimanere con i Red Devils per il resto del suo contratto.



L’Internazionale brasiliano è arrivato al club dal Real Madrid tre anni fa, ma le sue versioni non sono state buone.

Casemiro è stato associato a un trasferimento alla Saudi Pro League per un po ‘di tempo, ma se le cose sono in piedi, non è vicino a lasciare il club.

In un’intervista con AS, Casemiro ha dichiarato di essere molto grato ai Red Devils e vorrebbe soddisfare il suo accordo nel giugno 2026.

Ha detto: “Soprattutto, rispetto lo United, un club a cui sono molto grato. Ho un anno e mezzo sul mio contratto e vorrei soddisfarlo qui a Manchester.”

Casemiro ha fatto ieri il suo primo inizio dell’anno contro il Tottenham Hotspur. Era deludente e perso 12 volte.

Il centrocampista è stato ubriaco quattro volte e ha vinto solo il 43 percento dei suoi contrasti. Era uno dei peggiori artisti nella perdita 1-0.