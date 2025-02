Man Utd -striker sarà impostato per un’operazione singola la prossima settimana

AMAD Diallo Impostato per un’operazione singola





Attaccante del Manchester United Amad Diallo Secondo un’operazione alla caviglia, dovrebbe essere subito per un infortunio al legamento la prossima settimana, secondo Fabrizio Romano .



La Ivory Coast International è il miglior giocatore dello United nell’ultima terza parte in questo periodo. Ha registrato nove gol e sette assist in tutte le competizioni.

Tuttavia, non sarà coinvolto nel resto della campagna dopo aver ottenuto un singolo infortunio alla figura all’inizio della scorsa settimana durante l’allenamento.

Ha registrato una notevole preoccupazione e Romano riferisce che il laureato di Atalanta subirà un intervento chirurgico entro la fine del mese.

Di Amad Diallo” Kobbie Maineo” Manuel Ugarte E Toby Collyer Ha anche raccolto infortuni in vista del gioco del Tottenham.

Ugarte e Collyer sono pronti a tornare presto all’allenamento, ma Maineo è pronto per essere fuorigioco per almeno due o tre settimane.

Lo United sarà in viaggio per strada questo fine settimana. Può essere di nuovo una gita difficile per il club.