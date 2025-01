Man Utd vuole firmare la star del Chelsea Christopher Nunku?

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Nunku Wanted da Red Devils





Secondo quanto riferito, il Manchester United è interessato a sbarcare la firma del regista del Chelsea Christopher Nunku Questo inverno.



I Red Devils sono un tutore prima della partenza di Alejandro Garnacho. Il Chelsea ha fatto un approccio e potrebbero presto fare un’offerta formale.

Lo United vuole un sostituto per il ventenne nei loro ranghi e i rapporti affermano che Nunku è stato identificato come una potenziale opzione di trasferimento.

Il club non ha fatto alcuna forma di approccio, ma hanno chiesto di rimanere informato di Nunku, che era recentemente nel radar del Bayern.

Il francese ha visto un tempo di gioco limitato al Chelsea sotto il manager Enzo Maresca. Ha in gran parte giocato nelle partite europee.

Nunku vuole anche dimostrarsi ai massimi livelli ed è lasciato vedere se lo United può garantire la sua firma questo inverno.

Con United Low in fondi, il club potrebbe proporre di firmarlo in prestito con un’opzione per l’acquisto. Il Chelsea potrebbe accettare l’accordo se Garnacho si unisce a loro.