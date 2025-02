Man Utd Winger Eyeing ritorna all’Atletico Madrid?

Garnacho a Madrid atletico?





Ala del Manchester United Alejandro Garnacho È aperto a una riunione a sorpresa con l’Atletico Madrid quest’estate, secondo Fichajes.



L’Argentina International è stato un giocatore importante per i Giganti Mancuniani, ma il suo futuro è incerto a causa del PSR, secondo i rapporti.

Lo United era più che aperto a venderlo questo inverno. Il Napoli voleva sbarcare i suoi servizi, ma non potevano essere d’accordo con le condizioni personali.

Ciò non ha posto fine alla speculazione sul suo futuro e Forechajes afferma di poter muoversi quando la finestra di trasferimento si riaprirà.

Garnacho è stato sul radar di Atletico in passato ed è stato riferito che l’ala accoglie con favore una riunione con i suoi ex datori di lavoro.

Il ventenne non ha fatto alcuna prestazione senior per i giganti della Liga, ma è entusiasta della prospettiva di tornare in Spagna.

È probabile che lo United richieda almeno 55 milioni di sterline per punire la sua uscita. Chelsea e Napoli possono anche dare nuova vita a loro interesse dall’ultima finestra.