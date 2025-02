Manas Dhamne, Ramkumar Ramanathan e Prajwal Dev recebem commodines

Chandrasekar e Poonacha lideram as principais duplas competitivas no Bengaluru Open 2025.

Prodigy Manas Dhamne, 17 anos da Índia e os ativistas experientes Ramkumar Ramanathan e SD Prajwal Dev foram concedidos com entradas de bunzed no rifle principal de Bengaluru Open 2025, já que o evento ATP Challenger 125 retorna sua emocionante edição na Courts of Kslta em Cubbon Park de 24 de fevereiro a 2 de março. Enquanto isso, Kriish Tyagi e Niki Kaliyanda Poonacha competirão nas rodadas de classificação como mercadorias, buscando garantir um lugar no sorteio principal.

Dhamne, um dos jovens talentos mais promissores da Índia, atua no circuito há dois anos e conquistou recentemente seu primeiro título significativo no M15 Monastir na Tunísia. O adolescente já gravou seu nome na história, tornando -se o jogador mais jovem a ganhar um primeiro jogo no Australia Junior Open e o mais jovem a jogar uma partida da principal turnê do ATP em 2023.

Prajwal Dev e Ramanathan, enquanto isso, contribuem com décadas de experiência para o torneio. Ramanathan, um pilar da equipe da Copa Davis na Índia, atua no circuito desde 2009 e é o favorito do Bengaluru Open, que adicionou três títulos duplos ao longo dos anos ao seu armário de troféus de troféus de troféus Prajwal Dev, por outro lado, obteve seu ATP no ranking em 2015 e competiu em singles e duplas ao longo de sua carreira, vencendo um duplo Challenger e vários títulos duplos da ITF, incluindo quatro em 2024.

O diretor do torneio, Sunil Yajman, comentou na ocasião: “O Open de Bengaluru sempre desempenhou um papel fundamental para dar aos jogadores indianos uma plataforma para competir em alto nível, e este ano não é diferente. O rápido progresso de Manas Dhamne é emocionante para o tênis indiano, enquanto Ramkumar e Prajwal Dev proporcionam uma experiência valiosa para o campo. Esperamos ver como todos os nossos participantes no curinga da competição.

Enquanto isso, o evento Open Bengaluru terá 16 equipes, divididas por 10 entradas diretas, quatro aceitações no site e dois curingas. Anirudh Chandrasekar, da Índia, e Ray Ho Chines of Taipei entram como a melhor dupla classificada no sorteio principal, enquanto Blake Bayldon e Matthew Christopher Romios formam a segunda equipe mais alta. Apenas fora de sua aparição final do Delhi Open, Niki Poonacha e Courtney John Lock também devem se manter fortemente.

O Sr. Maheshwar Rao IAS, Exmo. O campo é forte, com casais de primeiro nível e campeões consumados, e esperamos outra semana de ação dupla emocionante no Bengaluru Open.

Entre outras entradas duplas notáveis, a melhor semente de singles, Vit Kopriva, estará associada a Marek Gengel em duplas, enquanto o ex. 17 do mundo Bernard Tomic se junta à Nicolás Mejía de Colômbia. Siddhant Banthia e Parikshit Somani da Índia também estão entre os participantes diretos, fortalecendo a representação do lar.

Desde a sua edição inaugural em 2015, o Bengaluru Open produziu quatro casais vencedores All-Indian, enquanto pelo menos um jogador indiano conquistou o título em seis das últimas oito edições. Saketh Myneni e Ramkumar Ramanathan, da Índia, são os atuais campeões abertos de Bengaluru. Eles também são os jogadores de maior sucesso na história do evento, depois de conquistar três títulos cada, dois deles como casal (2022 e 2024).

