Manchester City Bernardo Silva si aspetta cambiamenti dopo la stagione

Centrocampista Manchester City Bernardo Silva Si aspetta che il suo club apporti cambiamenti alla fine della stagione “molto frustrante”.

La città ha subito la loro prima eliminazione della Champions League dalla campagna 2012-13 di mercoledì, quando sono caduti per 3-1 nel Real Madrid dopo la loro foto di 3-2 opposte nei playoff di apertura dello stadio Etihad.

Nel frattempo, Pep Guardiola è il quarto nella classifica della Premier League, 17 punti alla deriva di domenica e leader del Liverpool.

Silva ha dichiarato ESPN: “Naturalmente questa stagione è stata finora molto frustrante. Molto, molto triste.

“Sono sicuro di alcuni cambiamenti che il club probabilmente apporterà alla fine della stagione”

Silva, che ha vinto 17 trofei – tra cui sei corone della Premier League e una Champions League – ammette di entrare in città nel 2017 che è la sua peggiore stagione in Etihad.

“Non c’è dubbio”, ha detto. “Stagione molto difficile. Per tutta la stagione, ci sono state molte partite in cui non eravamo vicini al meglio.

Bernardo Silva ha detto che il Manchester City merita di perdere contro il Real Madrid. Manu Kingdom/Defodi Immagini tramite Getty Images

“Abbiamo giocato contro Madrid contro una squadra molto forte, molto, molto esperta e di grande successo in questa competizione. E cerca di migliorare ogni giorno per la prossima stagione. “

Injuries in questa stagione è stato turbato dalla città. Hanno perso il vincitore del premio Ballon d’Or Asta a un infortunio ACL destro a settembre. Ma Silva, 30 anni, afferma che non ci sono scuse per le cattive prestazioni della sua squadra.

“Mi sembra anche incomprensibile”, ha detto il portoghese internazionale. “Non ho la risposta giusta. Il club è diventato anche una miscela di molte cose. Il modo in cui la squadra gioca non è lo stesso e dobbiamo ottenerlo il più rapidamente possibile. “

Silva è stato deluso mercoledì dall’esibizione della sua squadra a Bernabe.

“Ancora una volta, il numero di palle facili che abbiamo ammesso”, ha detto. “Abbiamo dato loro tutto ciò che hanno sempre desiderato, il che è un gioco di molte perdite, molte volte, molte volte che possono catturarci. E bene, se è quando non fai le basi bene, non merita di vincere tale un gioco. “

Nonostante i combattimenti della squadra, Silva è piena di fiducia in Guardiolo.

“Sì, certo sì”, ha detto. “Questo non cambia.

“C’è anche una totale fiducia nel gruppo perché sono uguali. Naturalmente c’è un po ‘più vecchio, ma ora con la nuova energia.”