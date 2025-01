Manchester City enfrentará o Real Madrid ao escolher um título da Liga dos Campeões

Os homens dos cavalheiros Madri enfrentarão os vencedores do 2023 Manchester City no empate da ameixa do play-off nesta temporada da Liga dos Campeões após o empate de sexta-feira. Este é o quarto ano em que os lados foram atraídos um contra o outro em um nocaute, com uma vitória real no tiroteio criminal no quarto -finalizações na última temporada. A cidade, que, depois de participar do 22º ano na fase da liga na primeira temporada da nova competição de clubes europeus, sabia que eles ficaram diante de um empate difícil do Bayern de Munique, seus outros possíveis oponentes.

A equipe Pep Guardioli estará em casa na primeira etapa, antes de partirem para a Espanha depois de retornar.

“Parece Derby”, disse Guardiola em uma conferência de imprensa na sexta -feira.

“Quatro anos seguidos em pé antes do Real Madrid. Mas Bayern ou Madri – ambos foram realmente difíceis. Espero que venhamos aqui no primeiro estágio e depois para Madri, o mais rápido possível.

O Real venceu o dramático empate semi -final na estrada para elevar o troféu em 2022, mas o City se vingou no mesmo estágio em 2023, quando se tornaram mestres.

A equipe de Carlo Ancelotti foi ao cume na última temporada, enquanto o Real venceu o empate semi -final entre as páginas em 2016, e o City venceu nos últimos 16 em 2020.

“Nós nos conhecemos muito bem”, disse Emilio Butragueno, diretor de relações institucionais reais com a mídia espanhola.

“É uma equipe realmente ótima que tem experiência e está acostumada a esse tipo de jogo, então eles serão oponentes muito difíceis.

“Mas essa competição é exclusiva para nós e jogaremos uma segunda mão em casa, em Bernabeu”.

Em outros lugares, o Celtic enfrentará seis campeões do Bayern europeu, depois que o mestrado escocês chegou à fase eliminatória pela primeira vez em 12 anos.

Amarrar de todo o francês

O Paris Saint-Germain tocará o pacote Brest Surprise na íntegra, enquanto a Juventus jogou PSV Eindhoven e Feyenoord no AC Milan em duas conexões entre os ex-vencedores da competição.

Os vencedores da Liga Europa na última temporada, que ocuparam um lugar fora dos oito, que ofereceram um caminho direto aos últimos 16, enfrentarão o clube Brugge da Bélgica.

O esporte em Portugal foi desenhado em comparação com a segunda temporada de Borussia Dortmund, enquanto Mônaco assumirá o Benfica, que perdeu em casa no clube português na fase da liga.

O play-off acontecerá no próximo mês e oito vencedores irão para os últimos 16, juntamente com as oito páginas mais altas da fase da liga.

Liverpool, Barcelona, ​​Arsenal, Inter Milan, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa são as páginas até os últimos 16.

Essas equipes terminaram entre os oito primeiros no ranking na fase 36-Drużynowa League, na primeira temporada do novo formato de competição, todos os clubes concorrentes unidos em uma piscina gigante, cada uma das quais jogou oito partidas com oito adversários diferentes.

O empate do restante da competição é parcialmente determinado com antecedência, o que significa que qualquer pessoa emergente triunfante em um empate entre a cidade e o Real sabe que jogará no Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen nos últimos 16 anos.

O empate dos últimos 16 anos ocorrerá em 21 de fevereiro e será que o Liverpool deriva alguma vantagem do primeiro na fase da liga.

O slot Arne jogará no PSG, Brest, ou Mônaco ou Benfica, no último dia 16 de março.

A final da Liga dos Campeões nesta temporada será disputada na Allianz Arena, em Munique, no sábado, 31 de maio.

