O Manchester City alcançou o território do morto na Liga dos Campeões mais cedo do que o esperado antes do que Pep Guardiola descreveu como o “final” contra o Club Brugge na quarta-feira. A cidade derrubou a sugestão de que o novo formato das melhores competições de clubes da Europa removeria todas as ameaças aos melhores clubes quando Guardiola olhou para o barril que pela primeira vez em sua carreira pela primeira vez em sua carreira pela primeira vez em sua carreira em sua carreira. Os mestres ingleses sobreviveram à temporada mudada, tanto em defesa da Premier League quanto no continente.

O discurso de uma vitória em 13 partidas, que incluiu derrotas da Liga dos Campeões em Lisboa e Juventus, de outubro a dezembro, foi a queda da cidade de Grace.

O povo Guardiola virou a esquina na Premier League, vencendo quatro das últimas cinco partidas para retornar aos quatro primeiros.

Mas problemas mais profundos no coração da luta da cidade foram revelados na semana passada, quando o Paris Saint-Germain rugiu com 2-0 para fazer uma derrota prejudicial dos 4-2 campeões 2023.

A perda do vencedor de Ballon D’O ou Rodri devido a uma lesão no joelho em setembro foi um golpe destrutivo e sofreu problemas de condicionamento físico no turno médio, no qual Ruben Dias, Nathan Ake e John Stones perderam grandes fragmentos da campanha.

O ex -capitão Kyle Walker chocou o clube com um pedido de partida este mês antes de ingressar no AC Milan por empréstimo.

Todos eles forçaram a cidade a quebrar seus planos iniciais e liberar grandes na janela de transferência de janeiro.

Mais de 120 milhões de libras (US $ 150 milhões) já foram divulgados no Egito de Omar Marmousha e no jovem zagueiro Vitor Reis e Abdukodir Khusanov.

No entanto, o trio não poderá ajudar os campeões belgas Brugge, que não perderam em 21 partidas em todas as competições porque não estão autorizadas a esta fase da Liga dos Campeões.

“Não faríamos isso se nossos jogadores estivessem em forma, mas hoje acho que temos dois defensores centrais, e não mais, e graças aos nossos ajudantes que estamos lutando”, disse Guardiola com o pagamento de janeiro.

“Depois de oito anos, juntos temos tantos jogadores com mais de trinta anos, e a segunda razão é o número de problemas com a disponibilidade de jogadores. Este é um processo absolutamente normal.

Olhos de Guardiola “maior sucesso”

A cidade ocupa o 25º lugar na tabela de 36 anos e deve ser concluída entre os 24 primeiros para evitar a eliminação.

Mas a vitória garantirá o progresso porque Brugge ficará três pontos acima deles com uma pior diferença de gols.

Apesar de seus problemas, alguns dos melhores clubes da Europa assistirão cuidadosamente a eventos no Etihad Stadium, esperando que a cidade não rasgue apenas para dar um passo na fase de nocaute.

As casas de apostas ainda os têm como o sexto favorito na competição por trás de Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Barcelona e Bayern de Munique.

Ake e Dias podem retornar à rodada dos playoffs no próximo mês, enquanto Marmoush, que marcou 20 gols para Eintacht Frankfurt nesta temporada, poderá jogar na próxima rodada.

Guardiola está convencido de que seu lado acabará despertando sua velha glória.

“Há temporadas nas quais há muitas dificuldades. É sobre como se defender “, disse ele.

“Quando Rodri estiver aqui, quando os defensores estão aqui, quando muitos jogadores estão aqui, não teremos 25 na Liga dos Campeões.

“Às vezes, quando você experimenta essas situações e então obtém mais sucesso”.

Mas depois de vencer apenas duas de sua abertura, sete partidas da Liga dos Campeões não têm uma margem para um erro para evitar uma saída antecipada embaraçosa.

