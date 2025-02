O Arsenal manteve seu desafio no título da Premier League, com a demolição de 5-1 sombrias Manchester City no domingo, quando os mestres inquietos sobreviveram a outra humilhação durante a temporada com o inferno. A equipe de Mikel Arteta não teve uma margem de erro na corrida do título depois que os líderes do Liverpool venceram por 2 a 0 em Bournemouth no sábado para transferir nove pontos da indústria. Eles apareceram para esta ocasião com uma performance estonteante inspirada na abertura de Martin Odegard após 103 segundos no Emirates Stadium. Erling Haaland estendeu o nível da cidade logo após o intervalo com seu 25º gol em toda a competição nesta temporada.

Mas os erros descuidados que dificultaram a cidade durante a campanha sombria foram decisivos quando Thomas Partey usou o mau passe de Phil Foden para restaurar a liderança do Arsenal.

O primeiro gol do Arsenal Myles Lewis-Skelly e ataques de Kai Havertz e Ethan Nangeri colocou o selo na exposição do campeonato, quando os atiradores fecharam seis pontos de Liverpool.

O jogo do Liverpool na mão fornece fortemente controlando a corrida pelo título, mas o desempenho animado do Arsenal expandiu sua corrida invicta para 14 jogos e enfatizou seu desejo de empurrar o vermelho até o final.

A cidade não conseguiu vencer nenhum dos últimos quatro jogos da liga com o Arsenal, quando sua invencibilidade no nível mais alto terminou com uma extremidade brutal.

Com o quinto em uma fileira do título de Long Aproed da ambição da cidade após sua infeliz temporada, o quarto time de Pep Guardiola se concentra nas qualificações para a Liga dos Campeões.

Mas mesmo pode estar fora deles, não mais falar sobre andar no Real Madrid na rodada do play-off nesta temporada-acho que Guardiola pode consertar as lacunas em sua defesa e falta de energia no meio do campo.

Guardiola decidiu levar John Stones ao ex -zagueiro da lente Abdukodir Khusanov, que no fim de semana passado sobreviveu à sua estréia do Chelsea contra o Chelsea.

Mas Stones estava envolvido em uma defesa catastrófica, que no segundo minuto reconheceu o Arsenal.

Stones Pass para o claro Manuel Akanja colocou seu amigo um defensor em uma situação difícil.

Akanji foi imediatamente roubado por Leandro Trossard, antes de Kai Havertz escolher Odegaard, e o capitão do Arsenal se espalhou de 10 metros com defesa da cidade em desordem.

Cidade com um choque

Já temendo o pior, Guardiola voltou ao banco com uma expressão estrondosa.

O próprio controlado pela cidade, mas eles foram desdentados por um longo tempo, o que levou a todos os tipos de gestos agitados de Guardiola irritado.

Haaland Angry Arsenal depois que ele disse a Arteta para “permanecer humilde” e jogou a bola para o Gunners Gabriel Magalhaes durante a derrota por 2 a 2 no início desta temporada.

Tão inevitavelmente Haaland pegou o 55º minuto da cidade.

O cruzamento perfeitamente ponderado de Savinho deu a Haaland a chance de conseguir antes de William Saliba e enterrar seu cabeceamento próximo.

Mas o Arsenal levou apenas dois minutos para limpar o sorriso do rosto de Haaland.

O Fodena Pass foi escolhido por Partey, e o meio -campista de Gana lançou uma poderosa unidade de longa duração, que passou pela deflexão perversa de pedras.

Blood perfumado do Arsenal e Lewis-Skelly foram assassinatos aos 62 minutos.

Na cidade, o zagueiro esquerdo de 18 anos mostrou que manteve sua falta de experiência quando ele rolou um bom final no canto distante.

Na insolente Jibe em Haaland Lewis-Skelly, ele marcou o gol, sentando-se com as pernas cruzadas para imitar a celebração meditativa da estrela da cidade.

Havia mais miséria, porque o Havertz muito quebrado entrou na folha de resultados aos 76 minutos.

Gabriel Martinelli mudou -se pela defesa com vazamento da cidade e Havertz Heat para terminar a Clínica a 10 jardas.

Profundidade no momento da parada, o atacante de Nangeri adolescente deu o último golpe, chicoteando o acabamento perfeito no canto distante em um ângulo agudo.

Os fãs do Arsenal zombaram de Guardiola com o canto: “Você é lançado na manhã” e não pela primeira vez em uma tarde criminosa, a cidade não foi a resposta.

