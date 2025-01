O Manchester City veio de trás contra o Club Brugge para chegar à fase eliminatória da Liga dos Campeões, onde o Paris Saint-Germain se juntou a eles com segurança, quando o Arsenal se classificou diretamente até 16 na quarta-feira na última rodada de partidas da liga. Inter Milan, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa também seguiram o Liverpool e o Barcelona para pular a nova rodada do playoff. Em uma noite dramática, na qual apenas dois dos 18 partidas eram de borracha morta, Man City venceu para evitar embaraçosos para sair com uma vitória nervosa de por 3-1 sobre o Brugge Club. O reinado dos mestres da Premier League enfrentará os titulares Real Madrid ou Bayern de Munique no sucesso do play-off no próximo mês. “No segundo tempo, levantamos nossa alma e nossos corações estavam livres”, disse o gerente da cidade de Pep Guardiola na TNT Sports.

“Por hoje, estamos na próxima rodada, isso é bom.”

O PSG, que derrotou a cidade por 4-2 na semana passada, criou um show claro em 4: 1 triunfo em Stuttgart.

O Arsenal precisava apenas de um ponto para terminar o último 16º lugar, e os objetivos de Jorginnho e Ethan Nangeri lhes deu uma vitória de 2: 1 em Giron.

“Espero que sejamos mais fé neste guarda -roupa, que somos um bom time e possamos enfrentar todos, e continuar realizando e vencer partidas”, disse Mikel Arteta, gerente de Gunners.

A Inter ficou em quarto lugar na classificação, vendo o Mônaco por 10 a 0, e o Atlético venceu cinco campeões consecutivos com uma vitória de 4: 1 em Salzburgo, Áustria.

Bayer Leverkusen também terminou seu trabalho, derrotando Sparta Praga por 2 a 0, porque Lille era o único lado francês que selou o lugar mais alto graças à destruição de 6-1 Feyenoord.

O Aston Villa chegou ao oitavo lugar na primeira apresentação na competição por 42 anos, porque o Hat-Trick Morgana Rogers os ajudou a vencer por 4-2 no Celtic.

Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern e AC Milan terminaram um ponto nos oito primeiros.

Outras equipes do sorteio do play-off de sexta-feira são PSV Eindhoven, Benfica, Mônaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Sporting Lisboa e Club Brugge.

O novo formato de 36 anos forneceu muita tensão, mas pelo menos todas as páginas abandonadas concluídas no Top 24 para permanecer na competição.

Man City, campeão europeu há duas temporadas, estava em sério perigo de uma temporada terrível, atingindo um novo nível baixo quando permaneceu por trás do golpe de Raphael Onyediki durante o intervalo durante o intervalo em Etihad.

Mas Mateo Kovacic lutou pelo centro de Brugge para se nivelar logo após o intervalo antes de Joel Ordonez colocar a cidade na frente.

O falecido Savinho Strike acrescentou brilho à linha de resultados, porque Guardiola mal evitou a primeira saída da competição em sua carreira.

Brugge, graças aos resultados de outros jogos, se apegou ao último lugar no play-off, apesar do fracasso e depois jogar em Atalanta ou Dortmund.

O PSG seria nocauteado por uma perda na Alemanha, mas ele nunca esteve em perigo, porque a corajosa manchete de Bradley Barcoli e dois gols Ousman Dembele os colocou 3-0 em Stuttgart em 35 minutos.

Dembele, que desempenhou o papel principal do substituto contra o City, se formou em Hat-Trick no segundo período anterior ao consolo de Chris Fuehrich.

“Há algum tempo, estamos indo muito bem, jogando bem, controlando a posse e vencendo nossos jogos”, disse Dembele Canal+.

O PSG, semi -finalistas da última temporada, ficou em 15º lugar para chegar ao estágio de nocaute no dia 13 da temporada, depois de estarem nos primeiros 24 jogos.

“Estamos felizes por ele se qualificar para o play-off”, acrescentou Dembele.

As pessoas Luis Enrique enfrentarão a equipe da Ligue 1 no local dos últimos 16 anos em Mônaco ou Brest, porque Stuttgart foi nocauteado.

Os sete vezes os vencedores do AC Milan desistiram dos oito primeiros com uma derrota de 2: 1 no Dinamo Zagreb, ao enviar 39 minutos de Yunus Musah, acabaram sendo cruciais.

O dinamo, no entanto, ainda foi eliminado, cortesia do corretor Conrad mais difícil para um esporte com 13 minutos em um empate por 1-1 com Bolonha.

Milão jogará nos play-offs ou rivais locais da Juventus ou Feyenoord.

O Liverpool mudou o topo, apesar de ter perdido 3-2 em PSV Eindhoven, porque o Barcelona da segunda posição convocou por 2-2 de Atalanta, que terminou o nono doloroso, que começou a noite em sétimo lugar.

