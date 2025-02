O Manchester City assinou um contrato com Nico Gonzalez do Porto no maior tráfego dos clubes da Premier League na data de transferência de segunda -feira, enquanto o Bayern Munique Mathys Tel foi para o Tottenham. As fragilidades no meio do campo da cidade sem o vencedor de Ballon d’Or Rodri, que é a temporada por causa de uma grave lesão no joelho, foram reveladas no domingo no Arsenal 5: 1. O povo de Pep Guardiola está na batalha para se qualificar para se qualificar para A Liga dos Campeões na próxima temporada, e os defensores ficaram em quinto lugar na Premier League, 15 pontos atrás dos líderes do Liverpool.

A cidade também precisava de refeições para uma rodada em um playoff na Liga dos Campeões com os proprietários do Real Madrid este mês.

O ex -assistente de Barcelona, ​​Gonzalez, 23 anos, chega por uma taxa de 60 milhões de euros (50 milhões de euros, 62 milhões de dólares).

“É uma oportunidade perfeita para mim nesta fase da minha carreira”, disse Gonzalez.

“Eu sei que a reputação da PEP tem e mal posso esperar para trabalhar com ele. Na verdade, estou honrado por ele querer que eu jogue em seu time.

Em janeiro, a cidade se desfez mais de 120 milhões de euros no Egito, Omar Marmoush e jovens defensores de Vitor Reis e Abdukodir Khusanov.

Tel’s Turn

O Tottenham foi ocupado nas últimas horas da janela, quando fortaleceram a unidade ANGE POSTECOGLOU.

Tel teria rejeitado a possibilidade de ingressar no Spurs no início da janela depois de concordar com um contrato no valor de 50 milhões de libras com os gigantes alemães.

Mas o internacional francês entre o 21º ano agora se mudou para o norte de Londres até o final da temporada, com a opção de se mudar permanentemente no verão.

No entanto, os Spurs ficaram frustrados ao adicionar mais recrutas defensivos no dia do prazo.

A BBC anunciou que o Crystal Palace rejeitou a oferta de 70 milhões de euros para o capitão Marc Guehi, que permaneceu apenas 18 meses para lançar um contrato em Selhurst Park.

Axel Disasi, do Chelsea, foi associado à mudança de Londres, mas se juntou ao Aston Villa, e o movimento confirmou apenas duas horas depois de fechar a janela.

Villa também acrescentou mais fogo para contratar Marco Asensio emprestado de Paris Saint-Germain.

O espanhol, que conquistou três títulos da Liga dos Campeões do Real Madrid, se junta a Marcus Rashford como novas opções para a linha de avanço Unai Emery após a partida de Jhon Duran para o lado sonoro de Al Nassr.

No entanto, não houve contratos para o dia no dia da data dos pretendentes para o título de Premier League Liverpool e Arsenal ou Fighting Manchester United.

A oferta do Arsenal para fortalecer a linha de frente parece estar frustrada depois que Villa rejeitou a oferta internacional de Ollie Watkins na Inglaterra na semana passada.

O chefe do United, Ruben Amori, disse que o clube “está tentando tudo para melhorar a equipe sem erros do passado” após uma derrota de 2: 0 com o Crystal Palace.

Os Red Devils são cautelosos por violar os princípios do lucro e desenvolvimento sustentável e aparentemente foram adiados à demanda do Bayern pela taxa de empréstimo.

Wolverhampton Wanderers assinou o meio -campista internacional Zimbabwe Marshall Munetsi e o zagueiro central de Burkina Faso Nasser Djiga no final do dia do prazo.

Muneti, 28 anos, que pode desempenhar em vários papéis no interior, se junta ao clube francês de Reims sob um contrato de três anos e meio.

Dżiga, 22 anos, veio da estrela vermelha da Sérvia Belgrado por cinco anos e meio de contratos por uma taxa de cerca de 10 milhões de euros (12 milhões de euros, 12,5 milhões de dólares).

O Everton contratou o ex -meio -campista de Southampton Carlos Alcaraz, da Flamengo, emprestado.

O argentino de 22 anos é o primeiro assinatura de David Moyes durante o segundo lugar como gerente Goodison. O Everton tem a opção de comprar no final da temporada.

O West Ham terminou de assinar o empréstimo do atacante Brighton Evan Ferguson, que novamente se encontrou com seu ex -gerente Graham Potter.

As gaivotas substituíram Ferguson por um atacante grego de altamente classificado, Stefanos Tzimas, que foi associado ao Liverpool, mas permanecerá no FC Nuremberg do Bundesliga 2 pelo resto da temporada.

O ex -zagueiro da Inglaterra Ben Chilwell se juntou ao Crystal Palace do empréstimo do Chelsea até o final da temporada.

