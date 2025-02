Manchester City vs Arsenal:

Os clubes compartilharam algumas boas reuniões ao longo dos anos.

A corrida pela Premier League se tornou muito mais intensa agora. Nas duas últimas temporadas, vimos Pep Guardiola e seu ex -assistente Mikel Arteta empurrando para os limites para o cobiçado título da Premier League. No entanto, o Cityzens terminou com o título da liga nas duas vezes.

Mais uma vez, vemos Arteta empurrando o acelerador para o título na temporada 2024-25. Quando se trata do rosto entre esses dois clubes, o Arsenal lidera a corrida com mais vitórias. Mas, sob a orientação do PEP, o Manchester City tem muito difícil para o Arsenal já os dominou.

O Manchester City e o Arsenal se reunirão na próxima partida da Premier League. O jogo decidirá se o City reduz a diferença de pontos com a equipe de Londres ou os Gunners expandirá sua vantagem. Anteriormente, eles enfrentaram em setembro de 2024, em um choque da Premier League que viu as duas equipes em conformidade com um empate por 2-2.

Desde então, o Arsenal jogou muitos jogos e agora está seis pontos à frente dos homens de Guardiola. O próximo jogo contra o City será um acidente em casa e os Gunners não procurariam incomodar seus fãs.

Partidas recentes

02/09/024: Manchester City 2-2 Arsenal (Premier League)

31/03/2024: Manchester City 0-0 Arsenal (Premier League)

18/10/2023: Arsenal 1-0 Manchester City (Premier League)

8/8/2023: Arsenal 5-2 (caneta) Manchester City (FA Community Shield)

26/04/2023: Manchester City 4-1 Arsenal (Premier League)

De frente para o registro de face

FA Cup

Festas- 4

Arsenal-3

Desenho 0

Cidade- 1

Copa EFL/Carabao

Jogos 10

Arsenal-5

Loteria

Manchester City- 4

Primeira Divisão de Inglês (até 1992)

Festas- 68

Arsenal-32

Draw- 22

Cidade- 14

Premier League (desde 1992)

Festas: 55

Arsenal- 24

Draw- 12

Cidade- 19

Em geral

Festas- 192

Arsenal-94

Draw- 44

Cidade- 54

** Este artigo foi atualizado pela última vez em 2 de fevereiro de 2025.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.