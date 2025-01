Manchester City vs. Club Brugge: onde ver a transmissão ao vivo da Liga dos Campeões da UEFA on -line, TV, previsão, probabilidades

Manchester City arriscar uma produção prematura da Liga dos Campeões da UEFA Em casa no Brugge Club na quarta -feira. Os homens de Pep Guardiola recebem seus visitantes belgas no Estádio Etihad está no meio da semana, depois de ter excedido seu principal erro, embora seja tarde demais para salvar o direito da Premier League inglesa. Uma vitória por 3-1 sobre o Chelsea seguiu a derrota por 4-2 em Paris Saint-Germain, enquanto Brugge empatou por 1-1 com Kortrijk, que estendeu uma corrida invicta de 20 jogos em todas as competições. Os belgas estão próximos dos líderes da Genk em todo o país, mas também foram problemáticos para a Juventus, Aston Villa, Celtic e CP esportivo até agora na UCL. A última vez que eles foram invictos em cinco jogos continentais em 1976-77, mas o City os atingiu por 5-1 e 4-1 durante a fase de grupo 2021-22.

Aqui estão nossas histórias, como você pode ver o jogo e mais:

Liga dos Campeões da UEFA: o que você precisa fazer no Manchester City no dia 8, cenários, cronograma, onde ver Chuck está de pé

Como olhar e provavelmente

Data: Quarta -feira, 29 de janeiro | Tempo: 15h

Quarta -feira, 29 de janeiro | 15h Localização: Etihad Stadium – Manchester, Inglaterra

Etihad Stadium – Manchester, Inglaterra Olhar: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Cidade -600; Desenhe +650; Brugge +1400

Não perca nenhuma das ligações dos campeões. Como sempre, você pode pegar toda a nossa cobertura Paramount+Assim, CBS Sports Network e a CBS Sports Golazo Network ao longo da temporada.

Fase da liga até agora

A cidade fica fora dos 24 primeiros, depois de desmoronar em Paris para passar de 2 a 0 para 4-2, enquanto Brugge está atualmente em um playoff. Os homens de Guardiola avançam se vencerem, mas saem se desenham ou perderem, mas o lado de Nicky Hayen tem sido difícil de superar. A cidade está do lado de fora dos lugares não semeados com os playoffs e o caminho de Brugge por três pontos, mas a única maneira de sair, apesar de vencer, é se o Dinamo Zagreb Thrash Milan por 11 gols ou mais. Os cidadãos não perderam em nenhum dos seus últimos 33 jogos na UCL e a casa de Brugge procurarão replicar sua maldade do sorteio da Juventus, já que os italianos já venceram a cidade nesta fase da liga.

Notícias da equipe

Cidade: Os dias de Oscar Bobb, Rodri e Ruben são feridos, enquanto Nathan Ake e Jeremy Doku são duvidosos. Abdukodir Khusanov estreou no fim de semana e John Stones deveria entrar aqui. Omar Marmous também estreou, que Kevin de Bruyne e Savinho competindo para se lembrar de ter começado em Paris.

Possível cidade XI: Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, de Bruyne, Savinho; Haaland

Brugge: O capitão Hans VanAken é uma dúvida e não tem certeza de se recuperar a tempo disso. Maxim de Cuyper deve retornar enquanto Christos Tzolis é uma presença à esquerda e Simon Mignolet é um rosto familiar para os fãs do EPL no gol.

Possível Brugge Xi: Amigos; Sabbe, Mechele, comum, de Cuyper; Jashari, Onyedic; Talbi, Mountain, Tzolis; Nilsson.

Previsão

Isso é simples o suficiente para a cidade poder aproveitar a oportunidade para expiar o seu pesadelo em Paris e vencê -lo por um gol ou dois para alcançar os playoffs. Escolher: Cidade 2, Brugge 0.

Calendário de televisão do dia 8

Em todos os tempos orientais

Classificação

Chave: As posições 1-8 se qualificam para a rodada 16, enquanto as posições 9-24 se qualificam para os play-offs e as posições de fase de qualificação de 25-36 são removidas.