Manchester City vs Newcastle United Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

O Manchester City está pronto para receber o Dia 25 do Newcastle United da temporada 2024-25 da Premier League. Os campeões atuais não estão indo bem olhando para o estado de defesa do título. Os Cityzens estão em quinto na classificação da liga, pois só conseguiram vencer 50 % de seus jogos disputados nesta temporada na Premier League. O Newcastle United tem os mesmos pontos, mas é um lugar abaixo da cidade devido à diferença de gols.

Os homens de Pep Guardiola terão pouca confiança, já que perderam as partidas anteriores da Premier League e da Liga dos Campeões contra o Arsenal e o Real Madrid, respectivamente. Os uracas não serão um objetivo fácil de assumir. Os Cityzens tentarão esses três pontos cruciais, mas deve ser uma questão difícil para eles, mesmo em casa.

O Newcastle United entrará com alguma confiança quando eles derrubaram o arsenal da Copa Cup e depois derrotaram a cidade de Birmingham no acessório da quarta rodada da FA Cup. No entanto, os homens de Eddie Howe testaram uma derrota na saída anterior da Premier League e isso também em casa. Os Uracas vão jogar fora de casa e procurará a oportunidade de eliminar a cidade de Pep Guardiola.

Começo:

Localização: Manchester, Inglaterra

Estádio: estádio Etihad

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 20:30

Árbitro: Andrew Madley

VAR: em uso

Forma:

Manchester City: Wwlwl

Newcastle United: lwlww

Jogadores para olhar

Erling Haaland (cidade do homem)

O atacante da equipe nacional de futebol da Noruega vem depois de marcar um dispositivo ortopédico para o Manchester City em seu acessório anterior. Foi uma partida difícil contra o Real Madrid e Erling Haaland foi o único goleador de Man City. Está também na corrida de bota de ouro com Mohamed Salah em Liverpool.

Haaland vai desempenhar um papel crucial para o Cityzens mais uma vez. Com suas habilidades objetivas de pontuação, pode ser muito letal para a defesa do oponente.

Alexander Isak (Newcastle United)

Vindo da Suécia, Alexander Isak está tendo uma das melhores temporadas. Ele marcou um total de 17 gols e até agora apresentou cinco assistências em 22 jogos da liga. Isak está se fortalecendo e pode entrar nos dois primeiros lugares da corrida pela bota de ouro da Premier League. O Newcastle United confiará em Alexander Isak, pois pode ser um fabricante da diferença para eles contra o Cityzens.

Coincidência

Os Cityzens perderam apenas um dos seus últimos 34 jogos da Premier League contra os Magpies.

Man City marcou em cada um de seus últimos 32 jogos da liga contra o Newcastle United.

Os homens de Eddie Howe venceram cada um dos seus últimos quatro jogos de EPL ao longo do caminho.

Manchester City vs Newcastle United: Dicas de apostas e probabilidades

Coincide para terminar em um empate @10/3 Bet365

Objetivos maiores que 3,5 @57/50 BET MGM

Alexander Isak escreverá @5/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Rodri está ferido. Nico González recebeu um golpe. Por esses motivos, ambos não estarão em ação para o Manchester City.

O Newcastle United ficará sem sete membros da equipe. Anthony Gordon, Joelinton e Sven Botman são alguns nomes da lista de lesões.

Cabeçalho

Total de correspondências: 156

Manchester City venceu: 66

Newcastle United venceu: 54

Desenhos: 36

Alinhamentos previstos

Alinhamento esperado do Manchester City (4-2-3-1)

Ederson (GK); Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol; Stones, Gundagan; Savio, Silva, Foden; Haland

Newcastle United Alinhamento previsto (5-4-1)

Dubravka (GK); Tripper, Schar, Miley, Burn, Hall; Murphy, Guimaraes, Willock, Gordan; ISAK

Previsão de coincidências

Ambas as equipes provavelmente eliminarão alguns pontos. O confronto da Premier League entre o Manchester City e o Newcastle United tem mais probabilidade de terminar.

Previsão: Manchester City 2-2 Newcastle United

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

