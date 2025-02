Manchester City vs. Real Madrid Live Stream: onde ver a Liga dos Campeões da UEFA on -line, as probabilidades, a previsão

A primeira edição de Playoffs de nocaute da UEFA Liga dos Campeões da UEFA Começa na terça -feira, e o confronto do Manchester City com o Real Madrid serve como o principal ato como os dois últimos vencedores da competição enfrentam um lugar na 16ª rodada.

O Manchester City será o apresentador da primeira etapa de um empate consistente que ocorre depois que ambas as equipes tiveram problemas durante a fase da liga. O Real Madrid conseguiu mudar as coisas e terminou em 11º com cinco vitórias em oito jogos, mas o City caiu nos nocautes no final de 22º depois de vencer apenas três jogos. Ambas as equipes terão muito a demonstrar no decorrer do empate de duas pernas, pois evitam uma eliminação antes do desejado da Liga dos Campeões.

É isso que você precisa saber antes de ajustar.

Como olhar e provavelmente

Data: Terça -feira, 11 de fevereiro | Tempo: 15h

Terça -feira, 11 de fevereiro | 15h Localização: Etihad Stadium – Manchester, Inglaterra

Etihad Stadium – Manchester, Inglaterra Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Manchester City +125; Desenhe +270; Real Madrid +190

Frases

Manchester City: Esta temporada não concordou com o plano para o Manchester City, tanto que Pep Guardiola já admitiu que a Liga dos Campeões está fora de alcance nesse momento. No entanto, isso não significa que a cidade não fez nada para mudar as coisas: o clube gastou mais de US $ 200 milhões na janela de transferência de inverno para atualizar a equipe e finalmente terá a oportunidade de implementar um novo visual no jogo na terça -feira contra Real Madrid.

City adicionou novos jogadores em várias posições -chave, especialmente o meio -campista Nico González e o atacante Omar Marmoush. Espera -se que González ajude, se não estiver completamente resolvido, os problemas do meio -campo da cidade, enquanto Ballon d’Or Rodri continua se recuperando de uma quebra de LCA, enquanto Marmoush contribuirá para a produção ofensiva após a partida do Julian Alvarez e a incapacidade de Phil Foden de repetir A forma da última temporada. . No entanto, é provável que seja um julgamento de incêndio para uma nova versão do Manchester City: a equipe renovada de Guardiola não teve muitas repetições, o que adiciona outra camada de intriga a alguns jogos que poderiam definir a cidade. temporada.

Real Madrid: As coisas têm sido melhores para o Real Madrid do que para o Manchester City, mas não foi exatamente uma temporada fácil para os campeões europeus. Os brancos estão lidando com uma crise de lesões que permaneceu ao longo da temporada, agora os deixou sem a primeira escolha, Antonio Rudiger e Eder Militao para alguns jogos muito consistentes. Aurelien Tchouameni, um meio-campista natural, e Raul Asencio, um garoto de 21 anos com apenas 21 aparições pela primeira vez, começarão na terça-feira depois de jogar em um empate em 1 x 1 contra o Atlético de Madri durante o fim de semana.

O ônus de obter uma vitória, como sempre, provavelmente cairá na ofensiva cheia de estrelas do Real Madrid. O quarteto de Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo e Jude Bellingham ainda estão entregando em um ritmo alto: cada um tem 10 ou mais gols em todas as competições nesta temporada, e Mbappe lidera o pacote com 23 durante sua primeira temporada com o clube. No entanto, há um argumento razoável de que o Real Madrid ainda não maximizou seu poder de ataque. Eles têm o hábito de ser um desperdício e, no sábado, tiraram 23 tiros, mas reuniram apenas 1,72 objetivos esperados. A versão do ataque de Madri aparece na terça -feira será uma ótima pergunta, e talvez uma que defina o empate.

Alinhamentos projetados

Manchester City: Orth, freiras, akones, pedras, jardim, Silva, Constance, Foden, Mães, Salvador, Haaland

Real Madrid: Courtois, Vázquez, Tchouameni, Asencio, García, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbape Mbape

Previsão

Levando em consideração o topo e abaixo de ambas as equipes, é difícil saber em que direção o conjunto de terça -feira será inclinado. Os recém -chegados da cidade podem ajudar a melhorar a fortuna da equipe, mas encontrar uma vantagem real sobre o Madri pode ser uma tarefa muito alta na primeira mão, para que um ponto morto possa estar nos cartões. Escolher: Manchester City 1, Real Madrid 1

