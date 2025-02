Manchester City vs Real Madrid Previsão, Alinhamentos, Conselhos de Aposta e Probabilidades

Os Cityzenses para uma batalha contra os brancos na UCL.

O Manchester City está pronto para organizar o Real Madrid para os playoffs da UEFA Champions League 2024-25. Os defensores da Premier League não estão da melhor maneira e o mesmo pode ser dito dos gigantes da Laliga. Ambas as partes não foram capazes de dominar a UCL nesta temporada, como costumavam estar no formato alterado.

Os homens de Pep Guardiola acabaram na 22ª posição na tabela de fases da liga depois de vencer apenas três jogos de oito. O Manchester City venceu sua última partida da UCL contra o Club Brugge, o que os ajudou a selar um lugar nos playoffs. Apenas as oito melhores times da tabela de pontos foram classificadas diretamente para a próxima rodada de competição européia.

O Real Madrid é o atual campeão da UCL, mas terminou em 11º lugar depois de vencer apenas cinco de seus oito procedimentos da Liga dos Campeões. Os homens de Carlo Ancelotti estão tendo dificuldades. Eles terão uma dura batalha contra os Cityzens.

Uma vitória aqui é necessária para os dois lados. Será interessante ver esta reunião, pois pode terminar como um concurso de alta tensão.

Começo:

Localização: Manchester, Inglaterra

Estádio: estádio Etihad

Data: quarta -feira, 12 de fevereiro

Horário de início: 01:30 IST; Terça -feira, 11 de fevereiro: 20:00 GMT / 15:00 ET / 12:00 pt

Árbitro:

VAR: em uso

Forma:

Manchester City: Lwwlw

Real Madrid: wwwwd

Jogadores para olhar

Erling Haaland (cidade do homem)

Pep Guardiola esperará um maior desempenho de Erling Haaland aqui, já que o lado do Madri afetado pelas lesões não é muito bom quando se trata de defender. Alguns dos principais defensores dos brancos estão fora de ação devido a uma lesão e este será o momento perfeito para Haaland reduzir em alguns gols e levar sua equipe a uma vitória. Esta não será uma tarefa fácil, já que os gigantes da UCL já demoliram a cidade de Man nos estágios de qualificação.

Kylian Mbappe (Real Madrid)

Os franceses terão uma grande responsabilidade em suas mãos quando os campeões dos defensores da UCL enfrentarem os gigantes da Premier League. Kylian Mbappe marcou um gol no recente acessório da Laliga do Real Madrid contra o Atlético de Madrid e os salvou de uma derrota. Ele também venceu o jogador da Laliga do mês em janeiro. Com sua forma atual, continuará sendo uma ameaça à defesa do Manchester City.

Coincidência

Esta será a 13ª vez que o Manchester City bloqueará os chifres com o Real Madrid na Liga dos Campeões da UEFA.

O Real Madrid eliminou um clube inglês das etapas de qualificação da Liga dos Campeões 13 vezes.

Man City vs Real Madrid será apenas a quarta reunião na Copa da Europa e a história da UCL que será disputada em quatro temporadas consecutivas.

Manchester City vs Real Madrid: Dicas de apostas e probabilidades

Real Madrid para ganhar @19/10 Quinnbet

Objetivos maiores que 3,5 a 6/5 unibet

Kylian Mbappe para marcar @11/2 Paddy Power

Lesões e notícias do equipamento

O Manchester City ficará sem os serviços de Rodri, Jeremy Doku e Nathan Ake quando forem feridos. Oscar Bobb e Ederson poderiam encontrar o caminho de volta para a equipe antes do confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Os visitantes não terão David Alaba, Antonio Rudiger, Eder Militao e Daniel Carvajal pelo seu próximo confronto da UCL contra a equipe Pep Guardiola.

Cabeçalho

Total de correspondências: 14

Man City ganhou: 5

O Real Madrid ganhou: 4

Desenhos: 5

Prever a linha

Alinhamento esperado do Manchester City (4-2-3-1)

Ederson (GK); Nunes, Akanji, Stones, Gardiol; Silva, de Bruyne; Foden, Marmoush, Grealish; Haaland

O Real Madrid previu o alinhamento previsto (4-2-3-1)

Courtois (GK); Vázquez, Tchouameni, Asencio, García; Valverde, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vini JR; Mbappe

Previsão de coincidências

É mais provável que seja um concurso equalizado. O Real Madrid poderia garantir uma vitória sobre o Manchester City aqui. Os homens de Carlo Ancelotti têm uma oportunidade maior com base nas reuniões anteriores da UCL entre os dois.

Previsão: Manchester City 2-3 Real Madrid

Detalhes da transmissão

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – TNT Sports

NÓS – Fubo TV, CBS Sports Network

Nigéria – Supersport Máximo 3, DSTV agora

Nigéria – Supersport Máximo 3, DSTV agora