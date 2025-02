Manchester United Fear Lisandro Martínez poderia perder o resto da temporada com a última lesão: relatório

A estrela argentina sofreu uma lesão no joelho contra o Crystal Palace

O Manchester United está preocupado com o fato de a lesão no joelho de Lisandro Martínez sofrer contra o Crystal Palace pode mantê -lo fora pelo resto da temporada, de acordo com Samuel Luckhurst.

Em uma partida da Premier League em Old Trafford, o vencedor internacional da Argentina da Copa do Mundo de 2022 sofreu uma lesão infeliz. Depois de um tackle aparentemente inofensivo com o final do Ismaila Sarr Eagles, Martínez foi retirado do campo chorando.

De acordo com o Manchester Evening News, Martínez não deve retornar à ação em 2024-2025. O United precisará de 24 horas para fornecer um diagnóstico conclusivo, à medida que continuar a avaliar a doença da América do Sul.

Depois que Lisandro Martínez foi forçado a deixar a derrota do United por 2 a 0 contra o Palácio, o gerente do Red Devils Ruben Amorim informou os repórteres:

“Eu acho que é uma situação séria. Uma situação ruim para nós e especialmente para Licha. Acho que vamos ver nos próximos dias, mas acho que é uma situação séria. “É realmente difícil para nós, não é apenas um ótimo jogador, mas um personagem forte no vestiário. Especialmente neste momento, é difícil para nós. Agora é a hora de todos nós ajudamos Licha. Ele sentiu e, quando você é jogador, sabe quando é sério. Vamos torcer melhor para ele. Estamos aqui, como eu disse, para ajudá -lo neste momento difícil.

Lisandro Martínez já havia sofrido grandes ferimentos enquanto brincava na Inglaterra. Depois de passar por uma cirurgia corretiva em setembro de 2023, ele ficou fora de jogo por quatro meses e perdeu seis semanas no final da temporada de 2022-2023 devido a um metatarso fraturado. Além disso, oito semanas de ação foram perdidas em fevereiro e março do ano passado devido a danos ao seu ligamento medial, seguido de uma ausência de seis semanas e meia devido a um problema de bezerro.

Agora, os fãs esperarão que seu Star Center não tenha recebido nenhuma lesão importante durante a temporada atual que o manterá para uma campanha completa, pois será um revés importante para eles.

